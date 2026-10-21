В Польше возмутились из-за объявления 2027-го годом УПА и Шухевича во Львовской области: подробности нового скандала

Решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии (УПА) и Олега Ольжича вызвало критику в Польше. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал его неприемлемым и заявил, что оно вредит взаимному доверию между украинцами и поляками.

Об этом он написал в соцсети X. В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский также отреагировал на решение провозгласить 2027 год годом УПА и Шухевича.

Что заявил Косиняк-Камыш

Глава польского Минобороны назвал этот шаг неприемлемым и подчеркнул, что он лишь углубляет разногласия между народами.

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича неприемлемо. Оно не способствует построению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет разногласия", – написал Косиняк-Камыш.

Он также заявил, что украинские власти должны дистанцироваться от этой позиции.

Пост Косиняка-Камыша. Источник: Скриншот

Реакция Сикорского

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал обращение о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных в Польше.

В своем посте он назвал Шеремету реконструктором дивизии Ваффен-СС "Галичина" и автором идеи провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича. Сикорский также заявил, что Шухевич, командовавший УПА, отдавал приказы о выселении и убийствах поляков.

Пост Сикорского. Источник: Скриншот

Верещук обратилась к депутатам Львовского облсовета

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала депутатов Львовского областного совета учитывать внешнеполитические интересы государства и последствия своих решений для отношений с Польшей.

Она напомнила, что сама родом из Львовской области и раньше работала в местной власти, поэтому уважает права территориальных общин. В то же время, по ее словам, местное самоуправление не должно пренебрегать интересами всей страны.

Верещук подчеркнула, что Польша является одним из ключевых союзников Украины в войне с Россией. Она отметила, что от этой страны в значительной степени зависит военная и экономическая логистика Украины, ведь через польскую территорию поступают оружие и другая жизненно необходимая помощь.

Также чиновница напомнила о поддержке Польшей европейской и евроатлантической интеграции Украины и о почти миллионе украинцев, которые нашли там убежище.

"От напряженности в наших отношениях с Польшей выиграет только Россия. А этого допускать нельзя", – подчеркнула Верещук.

Она призвала депутатов к прагматизму и государственной ответственности, особенно в вопросах исторической памяти во время войны.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии "Конфедерация" разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича во время выступления и призвал прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Он утверждал, что в Украине героизируют деятелей, ответственных за убийства поляков во время Второй мировой войны, и настаивал на проведении эксгумаций жертв Волынской трагедии.