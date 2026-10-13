Блог | В Польше ненависть выходит из-под контроля: история, которую страна не захотела услышать

В Польше – чуть ли не каждый день происходят кровавые расправы в школах. Поляки убивают поляков.

7 лет назад я предупреждал и объяснял причины, почему это происходит в Польше. Вчера мне массово начали звонить и писать друзья и коллеги: что делать и как относиться к этой опасности.

Сначала – разобраться с причинами.

Вот мой текст от 14 января 2019 года:

"Вчера вечером во время финала благотворительной акции произошло покушение на убийство мэра Гданьска Павла Адамовича.

Почему это очень плохо для Польши?

Почему это очень плохо для Украины?

В Польше в течение нескольких последних лет углублялся раскол в обществе. Одним из его проявлений стал небывалый уровень языка ненависти и вербального насилия.

Рано или поздно вербальное насилие должно было перерасти в физическое.

Собственно, вчера произошел вопиющий, но не первый подобный случай. До этого было достаточно преступлений на почве насилия против "инаковости" и "других". Но настолько откровенно, чтобы какой-то молодой человек вылез на сцену, ударил ножом в сердце и кричал о политической мотивации преступления – такого в Польше не было очень давно.

На самом деле все это было предсказуемо. Еще 4–5 лет назад я говорил польским друзьям, что в Польше аномально высокий, экстраординарный уровень вербального насилия.

Я обратил на это внимание еще раньше, но в 2015 году мне пришлось убедиться в этом и на собственном опыте.

Тогда в комментариях к моему интервью для PAP (а оно было опубликовано несколькими сайтами) я увидел довольно большое количество угроз смерти – "trzeba zabić tego banderowca" (надо убить этого бандеровца).

Администраторы не особо спешили очищать комментарии от подобных "пожеланий" своих "любезных" читателей.

Я тогда был очень удивлен той волной хейта и уровнем ненависти. За годы работы редактором в нашей "Исторической правде" я не видел ни одной угрозы жизни или здоровью в адрес авторов или собеседников наших корреспондентов.

Да и вообще – ничего подобного в таком масштабе не было (и до сих пор нет) в украиноязычном интернете.

Идиотских инвектив, обвинений, попыток оскорбить – сколько угодно! А вот угрозы смертью – невероятная редкость: может, пару раз видел за все эти годы. А здесь – десятки угроз только после одного интервью.

Знаю о подобных ситуациях от моих польских друзей. Самый известный случай – с писательницей Ольгой Токарчук.

Для меня это был громкий сигнал о том, что в польском обществе происходит что-то очень плохое.

Мои польские друзья советовали мне не обращать на это внимания – "это просто такая манера выражаться, ничего серьезного". Иногда они покручивали пальчиком у виска: "Ты, друг мой, совсем с ума сошел, если серьезно воспринимаешь такие вещи!"

Я тогда категорически не мог с этим согласиться: вербальное насилие неизбежно переходит в физическое, если его вовремя не остановить. Но эту проблему польское общество пренебрегало годами.

В результате вчера произошло то, что произошло.

Павел Адамович – довольно популярный мэр (его избирают с 1998 года, кажется), а также он – в оппозиции к правящему в Польше политическому лагерю. В последнее время он подвергался нападкам как со стороны политических оппонентов, так и со стороны государственных и проправительственных СМИ.

Но самое главное – в июне 2017 года польские нацисты выдали на него "Свидетельство о политической смерти" с формулировкой причины смерти "либерализм, мультикультурализм".

То есть Адамович был одним из тех, на кого часть польского общества направляла свою ненависть.

К сожалению, польское общество не учится на своих собственных ошибках.

В польской истории уже был абсолютно похожий случай – убийство первого президента Польши Габриэля Нарутовича.

На пятый день его пребывания в должности в 1922 году президента Нарутовича убил такой же фанатик, с такими же мотивами, как написали в 2017 году в "Свидетельстве о политической смерти" польские нацисты в отношении Адамовича – ненастоящий поляк, симпатизирующий "иным".

То есть оба покушения были мотивированы ненавистью к либерализму и уважению к инаковости.

Когда убийцу расстреляли, его гроб на кладбище провожала десятитысячная толпа. Они считали убийцу польского президента – Героем.

Польское общество и тогда, и сейчас разделено по мировоззренческим признакам. И это разделение перешло очень опасную черту.

Польша и тогда, и сейчас демонстрирует неспособность своего общества к поиску решений, выгодных для всех сторон.

Польское общество до сих пор играет в категориях игры с отрицательной суммой.

Почему это плохо для Польши?

Дом, который разделен, не устоит. Внутренние расколы, раздор, противоречия привели к коллапсу польской государственности в 1939 году под натиском двух агрессоров.

Этот урок до сих пор не до конца изучен польским обществом. Героизм защитников Вестерплатте и Польской почты в Гданьке (опять Гданьск!) затмил гораздо менее приятные для польского общества ситуации, когда целые полки складывали оружие и выходили из игры. Все ли сегодня в польском обществе хорошо осмыслили причины раскола польского общества перед Второй мировой войной? Очень сомневаюсь.

Боюсь, здесь не место вдаваться в более глубокий анализ причин, почему польский народ не выстоял в 1939 году (впрочем, это сделал Станислав Свяневич в "Тени Катыни").

Польша этого урока не усвоила. И поэтому польское общество рискует повторить путь, который оно прошло с 1922 по 1939 год.

Польша не устоит перед внешними вызовами, если не научится тому, что можно быть поляком и быть либералом, сторонником мультикультурализма и просто быть другим.

Быть другим – это нормально. В этом нет опасности.

Опасность заключается в том, когда кто-то хочет, чтобы все были одинаковыми.

Это убивает.

Польша зашла в тупик.

И очень не вовремя. У Польши нет 15–20 лет, чтобы преодолеть этот мировоззренческий раскол в своем обществе. На горизонте давно чернеют тучи новых исторических бурь.

Польское общество должно действовать очень быстро. Но также нужно осознать, что быстрее, чем за 6–10 лет, такие крайние явления гармонизировать не удастся.

Что нужно делать?

Перестать относиться с привычной легкомысленностью к языку ненависти. Общественные работы – прекрасный способ очистить не только улицы, но и мысли хейтеров.

Вместо того чтобы кричать соседям, что у них там что-то не так, – критически взглянуть на собственное прошлое: там до сих пор танцуют демоны.

Польскому обществу стоит задуматься и о роли правительственной пропаганды в этой истории. Может, стоит восстановить общественное вещание в Польше?

Ну и институциональную независимость суда тоже неплохо было бы вернуть, как это было до "Хорошей перемены".

Почему для Украины эта ситуация – это очень плохо? Украина заинтересована в сильной, а не ослабленной внутренним конфликтом Польше с предсказуемой политикой, соответствующей ценностям, на которых была построена Объединенная Европа. Национальные эгоизмы убивают.

Слабая Польша с расколотым мировоззренчески обществом – это худший вариант для Украины. Так же плохо для всех, когда в Польше укрепятся те, кто подстрекал или даже просто пренебрегал волной ненависти, нараставшей в течение нескольких последних лет.

Интересно, что почти все украинские СМИ с должным сочувствием написали о покушении на Павла Адамовича. И даже не потому, что мэр Гданьска известен своими проукраинскими взглядами и заявлениями (об этом, как раз, мало кто упомянул) – просто украинцев пугают и возмущают подобные проявления ненависти и насилия.

Мои предчувствия оправдались раньше, чем хотелось бы каждому из нас. Павел Адамович скончался в больнице... Слезы наворачиваются от несправедливости..."

Когда я предупреждаю об угрозах будущего, пожалуйста, прислушивайтесь к предупреждениям!