В НАТО отреагировали на намерения России разместить ядерное оружие в космосе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса защищать своих членов от любых угроз в космическом пространстве. Заявление прозвучало на фоне публикаций о возможной подготовке Россией запуска спутника с ядерным оружием.

Между союзниками по НАТО были распространены анонимные разведывательные доклады о вероятном запуске такой ракеты в течение ближайших 60 дней. Об этом сообщает BBC.

Разведданные и позиция НАТО

Комментируя ситуацию Рютте подчеркнул, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории стран альянса, и это включает в себя обеспечение безопасности в космическом пространстве. Он также отметил, что у альянса есть несколько вариантов ответных действий, добавив, что в военной сфере НАТО продолжит оценивать возможности сдерживания и обороны и вносить необходимые коррективы.

Детали публикаций и реакция Берлина

О возможном проекте ранее сообщили телеканалы NDR и WDR, а также газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на анонимные источники в немецких военных и разведслужбах. По данным этих изданий, аппарат якобы получил название "Спутник-С" и оснащен ядерной боеголовкой, способной выводить из строя или уничтожать другие спутники, в том числе аппараты связи и наблюдения.

Выступавший вместе с Рютте канцлер Германии Фридрих Мерц не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения. В то же время глава правительства заявил, что они демонстрируют уровень эскалации, на который Россия готова пойти. По его словам, хотя сообщения о планах вывести ядерное оружие в космос звучат не впервые, они остаются шокирующими.

Другой представитель правительства Германии также воздержался от подтверждения или опровержения данных, отметив, что власти относятся к ним "очень серьезно". Но этот источник призвал избегать "чрезмерной нервозности по поводу гипотетических опасностей". В свою очередь глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер охарактеризовал появление ядерного оружия в космосе как "самый страшный сценарий".

Реакция Москвы и международный контекст

В Москве публикации опровергли. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел последних сообщений, но назвал ссылки на неизвестные источники не заслуживающими серьезного внимания. Российское посольство в Берлине охарактеризовало обвинения как "необоснованные" и назвало публикации частью "пропагандистской кампании".

Стоит отметить, что Россия участвует в Договоре о космическом пространстве 1967 года, запрещающем размещение на орбите оружия массового уничтожения. При этом другие государства, включая США и Китай, разместили или планируют размещать в космосе иные системы вооружений, включая средства противодействия спутникам связи, наблюдения и навигации.

Напомним, российская спутниковая система связи "Рассвет" может помочь оккупантам обмениваться информацией на фронте и управлять ударными беспилотниками и крылатыми ракетами в режиме реального времени. Это создаст дополнительную угрозу для Украины, ведь враг сможет менять цели во время полета и атаковать, в частности, военные перевозки.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают использовать ядерную риторику как инструмент давления. С помощью подобных угроз агрессор хочет заставить западные страны остановить украинские удары беспилотниками и ракетами вглубь территории РФ.