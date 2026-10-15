"У нас есть все необходимые планы": Рютте ответил на вопрос, зафиксированы ли признаки подготовки России к нападению на НАТО
Марк Рютте заявил, что альян...
Источник: Getty
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Североатлантический альянс пока не фиксирует признаков подготовки России к непосредственному нападению на страны НАТО, однако Москва остается долгосрочной угрозой для безопасности Европы. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заверил, что союзники готовы немедленно отреагировать, если российская сторона начнет готовиться к агрессии.
Об этом Рютте заявил во время визита в Эстонию. По его словам, у НАТО есть необходимые планы для защиты всех государств-членов.
Рютте не видит признаков подготовки России к нападению
По словам генсека НАТО, российские гибридные атаки против европейских государств скорее свидетельствуют о слабости Москвы, чем о ее силе. В то же время Альянс внимательно следит за действиями России и не игнорирует угрозы, которые она представляет для европейской безопасности.
Рютте подчеркнул, что в случае подготовки России к нападению союзники не будут медлить с ответом.
НАТО обещает защитить каждый дюйм своей территории
Генсек заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории стран Альянса независимо от того, проживают ли там люди и где именно расположена эта территория – вблизи Парижа, Таллинна, Вашингтона или Оттавы. По его словам, у союзников есть все необходимые планы обороны, и они готовы их реализовать.
Он также напомнил, что вдоль восточного фланга НАТО уже размещены передовые сухопутные силы. Это, по его словам, является частью мер Альянса по сдерживанию потенциальной агрессии и защите территории государств-членов.
Марк Рютте.
Источник: Getty
Как НАТО готовится к возможной агрессии со стороны России
Напомним, НАТО разрабатывает стратегию быстрого отражения возможной российской атаки на восточном фланге Альянса. План, получивший название "Теория победы", предусматривает интеграцию современных технологий в традиционную оборону.
Особое внимание в документе уделено использованию беспилотников и искусственного интеллекта. В случае нападения России Альянс планирует объединить сухопутные силы с недорогими дронами, системами с минимальным участием экипажа и технологиями наведения на цели на основе ИИ.
Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич оценил риск масштабного нападения России на страны Альянса как относительно низкий. В то же время он предупредил, что это не исключает угрозы диверсий и других действий меньшего масштаба со стороны Москвы.
Как писал OBOZ.UA, НАТО предупредило российского диктатора Владимира Путина о последствиях возможной агрессии против стран Альянса. Союзники подчеркнули готовность защищать территорию государств-членов в случае нападения России.
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