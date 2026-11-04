"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях

"У нас есть сильный контракт...

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом в рамках визита в Берлин. По итогам встречи глава государства сообщил о контракте на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

Также обсудили насущную проблему нехватки перехватчиков российской баллистики, в частности потребность Украины в IRIS-T и боеприпасах для F-16. Об этом президент сообщил в официальном Telegram-канале.

Что известно

Встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Рассказал о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры фактически во всех регионах Украины", – отметил президент.

Президент сообщил о контракте на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить поставки. Президент отметил, что это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму.

Он подчеркнул, что Россия ежедневно наносит очень много ударов по украинской энергетике. Особенно сложно противодействовать российской баллистике из-за значительного дефицита перехватчиков для Patriot. По словам президента, важно находить новые решения для поддержки защиты жизней.

Глава государства отметил, что не раз именно немецкое лидерство помогало защищать тысячи украинских жизней.

"Договорились, что команды проработают эту возможность и другие вещи, которые обсудили, в частности, касающиеся IRIS-T и боеприпасов для F-16", – говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, канцлера Фридриха Мерца и всю Германию за неизменную поддержку украинской обороны.

"Ценим каждый шаг, который позволяет сохранять жизни", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин и провел ряд встреч. В частности, он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.