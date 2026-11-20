"У нас разные взгляды": Писториус попросил прощения у Колби, с которым спорил об ударах Украины по РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус лично извинился перед высокопоставленным представителем Пентагона Элбриджем Колби за резкую оценку его критики украинских ударов по территории России. В то же время немецкий министр подчеркнул, что не изменил своей позиции относительно таких атак и продолжает поддерживать право Украины наносить удары по стратегическим целям противника.

Об этом Писториус рассказал в интервью Politico. Он уточнил, что поговорил с Колби по телефону в среду вечером и попросил прощения за неудачный выбор слов, однако обе стороны остались при своих взглядах.

Из-за чего возник спор между Писториусом и Колби

Публичный конфликт произошел во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Представитель Пентагона Элбридж Колби раскритиковал украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре и другим целям в глубине территории России. По его мнению, такие атаки не помогли завершить войну и не остановили продвижение российских войск.

После встречи на совместной пресс-конференции Писториус резко отреагировал на эту критику, назвав ее "довольно бессмысленной". В частности, он заявил, что критиковать удары по стратегическим военным объектам в России – "quite a stupid thing".

Немецкий министр признал, что выбрал неуместную формулировку. Он пояснил, что отвечал на английском языке и использовал неудачное выражение, добавив: "Я не должен был этого делать".

Писториус не отказался от поддержки украинских дальнобойных ударов

Несмотря на извинения за тон высказывания, министр обороны Германии подчеркнул, что его позиция по украинским атакам не изменилась.

"Я также ясно дал понять – и он видит это так же, – что у нас просто разные взгляды на это. Мы договорились не соглашаться", – пояснил Писториус.

Он назвал украинские удары по целям в глубине России "точечными и стратегическими" и подчеркнул, что они не направлены против гражданского населения. В то же время министр противопоставил их российским атакам на украинскую энергетическую, электрическую и водную инфраструктуру.

Писториус также подчеркнул, что решения о применении дальнобойного оружия остаются за Украиной. Германия поддерживает разработку и производство таких систем, но именно украинская сторона определяет, как их использовать.

"Это решение должны принимать украинцы", – сказал он.

Спор не должен повлиять на сотрудничество США и Германии

Писториус заверил, что разногласия с Колби не повредят оборонному сотрудничеству Берлина и Вашингтона. По его словам, обе страны заинтересованы в его углублении, в частности в совместном производстве вооружений.

"Мы союзники, мы партнеры. Но это не означает, что мы должны во всем соглашаться", – подчеркнул министр. Он также назвал Колби важным собеседником и положительно оценил контакты с ним и министром обороны США Питом Хегсетом.

Германия стремится сохранить американскую военную поддержку и расширить промышленное сотрудничество с США. В частности, Вашингтон остается поставщиком важных для европейской безопасности систем вооружения, среди которых комплексы противовоздушной обороны Patriot и истребители F-35.

В то же время Писториус подчеркнул взаимную зависимость союзников по НАТО. По его словам, европейские страны нуждаются в американских вооруженных силах, но и Соединенным Штатам важны тесные связи с европейскими партнерами и военные базы на континенте, в частности в Германии.

Писториус прокомментировал идею территориальных уступок Украины

Отдельно министр обороны Германии высказался по поводу предложения США, согласно которому Украина должна была бы отказаться от части территорий Донбасса в обмен на вступление в НАТО в рамках переговоров о завершении российской войны.

Писториус заявил, что пока знает о таких предложениях только из сообщений в СМИ. По его мнению, подобные варианты не следует обсуждать публично – их нужно рассматривать непосредственно с Украиной и всеми другими сторонами переговоров, в частности европейскими партнерами.

"Нельзя вести переговоры через головы других людей", – подчеркнул он.

Министр добавил, что каждую идею стоит рассматривать, однако не все предложения одинаково удачны. Оценивать конкретный вариант по Донбассу он пока не стал, отметив, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби досрочно покинул заседание в формате "Рамштайн", даже не дослушав закрытый брифинг министра обороны Украины. Он раскритиковал атаки Украины вглубь России, упомянув, в частности, удары по логистическим центрам Wildberries. По словам Колби, от таких обстрелов страдает гражданское население РФ, и они не приближают мир, а вместо этого могут усиливать готовность Кремля и российского общества к эскалации.

Британия и Германия не согласились с критикой США украинских ударов вглубь РФ. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус резко отреагировал на комментарии представителя США. Он подчеркнул, что критиковать такие удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных целей и объектов военного назначения, довольно бессмысленно.