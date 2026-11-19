"У нас особые отношения": Трамп назвал Си "другом" и рассказал о его позиции по поводу войны в Украине. Видео

Он заявил, что Китай, как и...

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином заявил об особых отношениях между ними. Он назвал китайского президента своим другом и выразил уверенность, что, пока они оба находятся у власти, между странами не будет проблем.

Также Трамп заявил, что Китай хочет завершения войны России против Украины. Об этом сообщает ВВС.

Трамп назвал Си Цзиньпина другом

Завершая вступительное слово на встрече, Трамп заявил, что между ним и Си Цзиньпином сложились особые личные отношения. Он вспомнил свой первый государственный визит в Китай в 2017 году и отметил, что с тех пор их дружба только крепла.

"Вы – мой друг, и у нас очень особые отношения. Пока мы с вами руководим делами, у нас никогда не возникнет никаких проблем", – сказал американский президент.

По словам Трампа, некоторых людей огорчает его близость с китайским лидером, однако он сам этому рад. По его мнению, такие личные отношения помогают обеим странам продолжать укреплять дружбу.

Трамп заявил, что Китай хочет окончания войны в Украине

Обращаясь к Си Цзиньпину, американский президент также упомянул войну России против Украины. Он заявил, что Китай, как и США, стремится к ее окончанию.

Трамп утверждает, что каждый месяц в результате войны погибают 25 тысяч человек, преимущественно военных.

Также американский президент рассказал, что ранее встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы "просто подготовить почву" перед трехсторонней встречей, которая должна была состояться в тот же день.

"Думаю, у нас, возможно, будет успешная встреча", – сказал Трамп.

Как сообщал , на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около часа и завершились без каких-либо публичных заявлений. В начале встречи американский президент назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями".