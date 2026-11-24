"У народа должно быть право управлять страной": Тимошенко сделала резкое заявление в Раде

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с резким заявлением на заседании Согласительного совета Верховной Рады. Она заявила, что украинский народ должен самостоятельно управлять государством, а не передавать эти полномочия "грантоедам" и международным конкурсным комиссиям.

По ее мнению, в стране действует схема, при которой сначала дискредитируют государственные органы, а затем требуют их перезагрузки с участием международников. Тимошенко также заявила, что пока украинские военные держат оборону на фронте, в Верховной Раде якобы "сдают страну".

Тимошенко выступила против управления страной через международные комиссии

Во время заседания Согласительного совета Верховной Рады Юлия Тимошенко заявила, что украинцы должны иметь право самостоятельно определять, как управлять своим государством.

Она раскритиковала ситуацию, при которой, по ее словам, полномочия по управлению страной передаются грантовым организациям и международным конкурсным комиссиям.

"Такое государство не принадлежит Украине. У народа должно быть право управлять страной. Грантоеды не могут управлять страной", – подчеркнула Тимошенко.

Что Тимошенко сказала о "сдаче страны"

Отдельно политик заявила о якобы целенаправленной схеме, при которой сначала происходит атака на определенный государственный орган, а затем появляются требования о его перезагрузке с участием международных представителей.

По словам Тимошенко, таким образом украинцы теряют возможность самостоятельно управлять государством.

"На фронте бойцы защищают страну, а в Верховной Раде страну сдают. У нас отбирают страну", – заявила она.