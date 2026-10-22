В Минобороны Польши сделали заявление о военной помощи Украине на фоне скандала из-за "года УПА"

В Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о прекращении поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о блокировке помощи не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Fakt со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Польши Януша Сеймэя. Он категорически опроверг информацию о прекращении военных поставок на фоне дипломатического спора между Киевом и Варшавой.

"Эта информация не соответствует действительности", – заявил Сеймэй, комментируя сообщения о приостановке помощи Украине.

Что предшествовало

Ранее появилась информация, что Польша якобы приостановила передачу Украине масштабного пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета провозгласить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича.

На момент принятия этих постановлений польская сторона готовилась к отправке вооружения, а после появления сообщений о приостановке поставок продолжались попытки урегулировать ситуацию дипломатическими каналами.

Скандал вокруг решения Львовского облсовета

20 октября Львовский областной совет принял постановления о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Это вызвало резкую реакцию польских властей из-за исторической ответственности УПА за массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало решение депутатов, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью и дипломатами. В ведомстве признали постановление вредным для усилий, направленных на достижение взаимопонимания с Польшей.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что представители команды президента Владимира Зеленского заверили польскую сторону: спорное постановление не вступит в силу. Он также обратил внимание, что информацию о соответствующем решении убрали с сайта Львовского облсовета.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского облсовета. Он назвал его неприемлемым и подчеркнул, что такие действия углубляют разногласия между украинцами и поляками.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал обращение о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных в Польше. Причиной стала его инициатива провозгласить 2027 год годом УПА и Шухевича.

Как писал OBOZ.UA, польский депутат Европарламента от партии "Конфедерация" Марцин Сипневский разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича во время выступления и призвал прекратить предоставление Украине финансовой и военной помощи. Он обвинил Украину в героизации деятелей, которых связывают с убийствами поляков во время Второй мировой войны, а также выступил за проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии.