Вспомнили об Украине и Иране: в Китае началась встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Главные заявления

Лидеры США, Китая и России собрались в китайском Шэньчжэне для трехсторонних переговоров. Среди тем встречи – война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.

За ходом переговоров следит OBOZ.UA. Накануне Трамп заявил, что США и Китай стремятся содействовать урегулированию войны в Украине. По его словам, предыдущая встреча с Путиным заложила основу для дальнейших успешных трехсторонних переговоров с участием России, США и Китая.

В начале переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи. Также российский диктатор предложил обсудить глобальные и региональные отношения и энергетическую безопасность.

Путин заговорил об общей ответственности трех государств

Отдельно российский диктатор подчеркнул общую ответственность России, США и Китая за поддержание международного мира.

"Россию, США и КНР объединяет не только статус стран – победительниц во Второй мировой войне, но и ответственность за поддержание международного мира", – заявил он.

Путин также напомнил, что три государства стояли у истоков создания ООН, поэтому у них есть общая задача "укреплять систему международного права".

Си Цзиньпин предупредил об угрозе мирового хаоса

В свою очередь, китайский лидер подчеркнул важность отношений между крупными державами. По его словам, мир остается мирным, когда они живут в согласии, а их противостояние приводит к хаосу.

"Мир мирный, когда крупные державы живут в мире. Если они враждуют, в мире царит хаос", – сказал Си Цзиньпин.

Он также назвал первую в истории трехстороннюю встречу руководителей Китая, России и США имеющей прорывное значение.

Трамп, со своей стороны, заявил, что лидеры трех стран несут особую ответственность за поддержание диалога по вопросам, которые касаются всего мира.

Трамп надеется на завершение войны в Украине

Американский лидер подтвердил, что Украина будет среди тем саммита, и отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Путиным.

Трамп также выразил надежду, что обе стороны хотят завершить войну.

"Я думаю, что происходят определенные изменения. Я думаю, что Путин и, надеюсь, другая сторона хотели бы увидеть завершение войны в Украине", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Путин и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, они обсудили войну в Украине и пути ее мирного урегулирования.

Также Путин рассказал главе Китая о недавних контактах со спецпосланниками Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые посетили Москву.

Во время встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил, что между ним и китайским лидером сложились особые личные отношения. Он назвал его другом и выразил уверенность, что пока они оба будут оставаться у власти, между странами не будет возникать проблем.