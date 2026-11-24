В Кремле сделали циничное заявление об участии Европы в переговорах о прекращении войны в Украине

В Кремле поставили под сомнение целесообразность привлечения европейских стран к переговорам о завершении войны в Украине. Российская сторона заявила, что в настоящее время не видит пользы от участия Европы в переговорном процессе в Абу-Даби.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ. В то же время представитель Кремля отметил, что переговоры по Украине должны продолжиться.

Что в Кремле заявили о мирных переговорах

По словам Пескова, европейские страны настаивают на проведении переговоров в Абу-Даби в четырехстороннем формате. Однако в Москве утверждают, что пока не видят дополнительной пользы от привлечения европейских представителей к обсуждениям.

Кроме того, прессекретарь Путина заявил о понимании необходимости продолжения переговорного процесса в Абу-Даби.

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Песков также заверил, что российский диктатор якобы не передавал президенту США Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину никаких документов с предложениями по урегулированию войны и гарантиям безопасности.

В то же время, по словам представителя Кремля, Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги трехсторонней встречи в Китае.

Что ранее заявляли в Кремле о завершении войны в Украине

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не заинтересована во временном перемирии с Украиной. Дмитрий Песков утверждал, что Москва якобы стремится к долгосрочному миру, однако до достижения соответствующих договоренностей будет продолжать боевые действия.

Пресс-секретарь российского диктатора также цинично заявил, что Москва не позволит Киеву воспользоваться паузой в войне для восстановления сил. В то же время в Кремле отказались раскрывать подробности переговоров с США по Украине.

Дмитрий Песков. Источник: Getty Images

Отдельно Песков поставил под сомнение способность европейских стран содействовать мирному урегулированию. По его утверждению, заявления представителей Европы якобы свидетельствуют об их нежелании содействовать завершению войны.

Как писал OBOZ.UA, Песков заявил, что новый раунд переговоров о завершении войны в Украине может состояться в Абу-Даби. В то же время он не исключил возможности проведения встречи на другой переговорной площадке.