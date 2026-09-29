В Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о Западе

Россия продолжит войну против Украины, чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы. В то же время в Кремле утверждают, что необходимость так называемой "СВО" обусловлена, в частности, отсутствием "здравомыслящих заявлений" со стороны западных стран.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова цитирует российское СМИ ТАСС.

Песков отметил, что участие отдельных стран в прямых боевых действиях против РФ является одним из факторов, которые принимаются во внимание при принятии решения о введении внешнего управления в западных компаниях в России. В то же время он заявил, что такое временное управление можно отменить.

По словам Пескова, Москва якобы не слышит от западных государств "здравых заявлений", что, как он утверждает, делает необходимым продление так называемой "СВО" для полного обеспечения российских "национальных интересов".

Отдельно пресс-секретарь Кремля высказался об Иране и Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В РФ считают его "краеугольным камнем" режима нераспространения ядерного оружия и не хотели бы, чтобы Тегеран вышел из договора.

Москва также надеется, что Иран останется "ответственным участником ДНЯО". В то же время Песков сослался на заявления Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле называли российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре якобы "ответом" на действия Украины. Песков утверждал, что российские войска наносят удары по объектам, которые считают целесообразными, а также заявлял, что Украине "придется заплатить цену" за ее действия в отношении РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что Москва якобы стремится к "устойчивому миру", а не к временному перемирию. В то же время Песков обвинял Владимира Зеленского в якобы противоречивых заявлениях относительно продолжения войны и возможности её прекращения.