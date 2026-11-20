В Кремле отреагировали на идеи США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО

В России отвергли возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу пятой статьи НАТО, назвав даже частичное сближение Киева с Альянсом неприемлемым. В Москве вновь настаивают на отказе Украины от членства в НАТО, одновременно заявляя о готовности обсуждать другие механизмы безопасности

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают российские СМИ. По его словам, любые формулы, которые фактически предусматривают для Украины статус, приближенный к членству в НАТО, противоречат требованиям Кремля.

Что заявили в российском МИД

Комментируя возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Вашингтонского договора, Рябков подчеркнул, что Москва не согласится даже на компромиссные варианты сотрудничества Киева с Альянсом.

"Я хочу сказать, что поиск даже формулы квазичленства в НАТО для Киева и попытки найти какое-то, в кавычках, креативное решение в этой сфере – неприемлемый для нас вариант", – заявил российский чиновник.

Он добавил, что Россия рассматривает вопрос гарантий безопасности прежде всего с точки зрения собственных интересов, а не потребностей Украины.

По словам Рябкова, для дальнейших переговоров Киев и его партнеры должны признать российское требование о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Пусть они признают неизменность нашего требования о недопустимости вступления этого государства в НАТО", – сказал он.

Представитель российского МИД отметил, что после выполнения этого условия Москва якобы готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности. В то же время он категорически исключил любой диалог о возможном членстве Украины в НАТО.

Медведев снова выступил с угрозами в адрес Украины

На фоне обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины с очередным антиукраинским заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он раскритиковал сообщения западных СМИ о возможном присоединении Киева к обновленному формату НАТО в обмен на территориальные уступки.

Медведев назвал такую идею неприемлемой для России и в очередной раз попытался оправдать полномасштабное вторжение возможностью вступления Украины в Альянс.

"Вероятное присоединение Киева к Альянсу – одна из причин войны. А НАТО – враждебный России блок. Тут и комментировать нечего", – написал он.

В то же время российский чиновник прибегнул к новым территориальным притязаниям на Украину, фактически предложив оставить от нее лишь часть Галичины.

"Если под такими территориями понимать всю Украину, за исключением части Галичины, это другая ситуация. Львов/Лемберг может стать приложением к Польше и другим заядлым друзьям", – заявил Медведев.

Дмитрий Медведев. Источник: росСМИ

Напомним, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. По его словам, американская сторона достигла прогресса в обсуждении соответствующего механизма защиты Украины.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на фоне обсуждения гарантий безопасности. Одним из ключевых вопросов стали возможные разногласия между Киевом и Вашингтоном по поводу трактовки гарантий по принципу пятой статьи НАТО.