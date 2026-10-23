В Кремле ответили, когда и где могут состояться переговоры Украины, США и России

Трехсторонние переговоры Украины, США и России по урегулированию войны могут пройти в Абу-Даби (столице Объединенных Арабских Эмиратов) в первой половине ноября. Эта площадка остается актуальной для нового раунда встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов о возможном месте проведения встречи, он сказал: "Переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября".

В то же время представитель Кремля не стал раскрывать подробности подготовки к этой встрече.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Об этом после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, одной из главных тем будущих консультаций должно стать создание системы безопасности для России и Украины после завершения войны. Ушаков также утверждал, что Виткофф положительно оценил готовность Москвы вернуться к трехстороннему формату и отметил, что Дональд Трамп одобрительно отнесется к такому решению.

Во время встречи Путин также поделился с американским посланником своей оценкой ситуации на фронте. По утверждению Ушакова, инициатива на линии боевого соприкосновения якобы полностью находится в руках российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что Москва согласилась на трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и РФ. По его словам, Вашингтон предлагал организовать ее как можно скорее – ориентировочно в начале ноября.

Зеленский пояснил, что цель переговоров – приблизить завершение войны. Он подчеркнул, что Киев готов поддерживать инициативы по прекращению огня, возвращению военнопленных и решению других гуманитарных вопросов.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин в очередной раз заявил, будто украинцы и русские – "один народ". В подтверждение своего тезиса он сослался на неназванные генетические исследования, а оккупированные украинские территории назвал "историческими землями" России.

Он также утверждал, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США для достижения окончательного мира и обеспечения безопасности России. В то же время российский диктатор заявил, что РФ достигнет всех целей так называемой "специальной военной операции".