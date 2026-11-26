В Кремле похвастались отношениями Путина с Трампом и упомянули Украину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия Украины по расширению географии боевых действий якобы представляют потенциальную опасность. Также чиновник прокомментировал отношения Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и обвинил Европейский Союз в направлении средств на продолжение войны вместо урегулирования конфликта.

Об этом Песков заявил во время общения с журналистами. Информацию сообщают российские СМИ.

Президент России Владимир Путин поддерживает с Дональдом Трампом деловые, прагматичные и даже дружеские отношения. По мнению пресс-секретаря Кремля, это помогает лидерам обсуждать самые сложные вопросы.

Он также прокомментировал слова Трампа о том, что Россия не должна допустить расширения конфликта. Песков предположил, что американский президент имел в виду действия Украины, которые якобы приводят к распространению боевых действий на новые территории.

"Действия Киева по расширению географии конфликта потенциально очень опасны. Этого никто бы не хотел", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Отдельно Песков высказался о финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза. Он утверждал, что европейские страны, выделяя средства на поддержку Украины, якобы сокращают финансирование собственных нужд.

Вместо ремонта школ и больниц европейские государства тратят деньги на боеприпасы. Также Песков заявил, что финансовая поддержка Украины якобы делает украинские власти менее склонными к мирному урегулированию и более настроенными на продолжение войны.

Еще одной темой общения Пескова с журналистами стала подготовка к ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля объяснил, что в этом году мероприятие решили провести раньше из-за напряженного рабочего графика российского президента в декабре.

Прием обращений граждан начнется в полночь по московскому времени. Задать вопрос можно будет через интернет, по телефону и с помощью SMS-сообщений.

В этом году при организации мероприятия планируют активно использовать технологии искусственного интеллекта. Песков заявил, что благодаря им удалось фактически неограниченно увеличить количество каналов приема обращений.

Кроме того, ИИ-помощник "ГигаЧат" будет помогать гражданам четче формулировать свои вопросы и обращения.

Также пресс-секретарь Кремля назвал "очень плодотворным" общение Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которое состоялось накануне вечером в Кремле. Сегодня оба лидера должны выступить на конференции AI Journey, организованной "Сбером".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отреагировали на призывы Европейского Союза к установлению энергетического перемирия между Украиной и Россией. Москва отвергла требования европейской стороны, заявив, что будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.