В Кремле фактически отклонили предложение об энергетическом перемирии с Украиной: что заявил Песков

В России заявили, что заинтересованы не во временном перемирии, а в долгосрочном мирном урегулировании войны против Украины. Таким образом, представители страны-агрессора фактически отклонили предложение об энергетическом перемирии.

С заявлением о "прочном мире" выступил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Более того, он добавил, что якобы РФ готова делать для этого "все возможное".

"Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира, Москва готова делать для этого все возможное", – заявил пресс-секретарь Кремля.

В то же время он заверил, что Москва не стремится натравить Соединенные Штаты и Европу друг на друга, а наоборот, ищет пути к мирному соглашению. Однако, пожаловался Песков, европейские страны явно настроены иначе.

"Европейцы явно не принадлежат к "партии мира", которая ищет мирное урегулирование в Украине, Европа – это скорее "партия войны", – считает он.

Что касается США, то пресс-секретарь Путина придерживается иного мнения: он подчеркнул, что Москве "импонируют" мирные усилия Вашингтона.

"РФ импонируют усилия американских переговорщиков по Украине, и Москва благодарна им за продолжение этих усилий", – заявил Песков.

Что предшествовало

11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы при условии полного прекращения огня на 60 дней. Он подчеркнул, что решение о том, кто будет возглавлять государство, должны принимать сами украинцы, а также предложил в двустороннем порядке прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России.

"Дайте нам два месяца, 60 дней. Полное прекращение огня на 60 дней – и мы организуем выборы".

Заявления украинского лидера прозвучали в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.