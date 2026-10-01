В Кремле анонсировали заявления Путина, "которых ждет весь мир", и упомянули Украину

В Кремле заявили, что предстоящую речь российского диктатора Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" якобы ждет весь мир. При этом там упомянули о переговорах по Украине и обвинили Европу в препятствовании этому процессу.

Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он говорил о контактах России с США и возможном экономическом сотрудничестве.

Что заявили в Кремле

По словам Пескова, контакты российских и американских представителей на рабочем уровне продолжаются. В частности, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев докладывает Путину о своих контактах с США и продолжает обсуждать с американской стороной возможное экономическое сотрудничество.

В Кремле считают, что реализация совместных экономических проектов была бы выгодна для России и США. В то же время Песков заявил, что Вашингтон по-прежнему связывает возобновление экономического сотрудничества с Москвой с урегулированием войны в Украине.

Также представитель Кремля заявил, что на Западе мюнхенскую речь Путина в основном восприняли как конфронтационную, хотя сам Песков считает, что она таковой не была.

Дмитро Пєсков Источник: Reuters

В Кремле вспомнили об Украине

Отдельно Песков заявил, что Украина якобы не стала ближе к переговорам с Россией, а Европа, по его словам, продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса.

Он также сказал, что единичные заявления европейских политиков о необходимости диалога с Москвой не меняют общеевропейского курса в отношении РФ.

По словам Пескова, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности решила создавать собственную идентичность в сфере безопасности. Он заявил, что на создание защитных механизмов европейские страны тратят почти 5% своих бюджетов.

Песков также назвал позитивными слова премьер-министра Болгарии онеобходимости использовать любую возможность для диалога с Россией. В то же время он заявил, что Европа формирует свою модель безопасности по образцу НАТО, которую в Кремле считают конфронтационным механизмом.

Напомним, в Кремле ранее не исключали возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США в октябре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва допускает такую возможность в ближайшей перспективе.

США планировали в октябре организовать трехстороннюю встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Стороны должны были обсудить возможное ограниченное прекращение огня, в частности взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Среди возможных мест проведения встречи называли Абу-Даби.

Как писал OBOZ.UA, спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с американскими чиновниками. По словам американского чиновника, переговоры были "конструктивными".