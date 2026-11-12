В Конгрессе США призывают администрацию Трампа немедленно восстановить Украине доступ к Starshield и требуют объяснений

105 американских политиков из двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США требуют объяснений по поводу новых ограничений интернета Starshield для Сил обороны. Администрация Дональда Трампа и компания Илона Маска SpaceX должны предоставить полные отчеты о ситуации.

С соответствующим призывом конгрессмены выступили в четверг, 12 ноября. Группа поддержки Украины опубликовала соответствующий пост на своей странице в X (Twitter).

"От имени 105 членов двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе мы требуем от администрации Трампа и компании SpaceX предоставить полный отчет о том, как и почему это произошло, а также принять немедленные меры для восстановления полноценного доступа к системе Starshield", – говорится в сообщении.

Политики выразили свою обеспокоенность и напомнили, что борьба украинцев с агрессором отвечает интересам Соединенных Штатов.

"Конгресс четко заявил, что способность Украины защитить себя и остальную Европу является жизненно важным национальным интересом США", – заявили законодатели.

Текст поста в соцсети. Источник: Скриншот X (Twitter) @UkraineCaucus

Что произошло со Starshield

Starshield можно назвать "военной подпиской" на спутниковый интернет Starlink. Эта специализированная система была создана как подразделение компании SpaceX для нужд военных, разведывательных служб и правительственных структур.

Украинские защитники в середине октября этого года уже сталкивались с ограничениями скорости интернета. Это негативно повлияло на работу дронов-перехватчиков, ударных БПЛА и ряда других технологий. Маск и администрация Трампа перекладывали ответственность друг на друга и так и не нашли виновного. Примерно через 10 суток полноценная работа Starshield начала постепенно восстанавливаться.

12 ноября стало известно о новых проблемах с доступом к спутниковой системе. В Financial Times заявили, что в Киеве подозревают, что ограничения были введены намеренно.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в четверг сообщил, что проблемы со Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях фиксировались уже несколько дней. Система имеет ограничение скорости на уровне 161 км/ч, что затрудняет перехват вражеских реактивных "Шахедов". Наши военные проверили ситуацию и установили, что "это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости".