В Чехии президент раскритиковал министра обороны, который не поддерживает Украину

Президент Чехии Петр Павел выступил с публичной критикой министра обороны Яромира Зуны, в частности из-за его кадровых решений и позиции по Украине. Деятельность министра президент назвал деструктивной и вредной для Чешской Республики.

Об этом, как передает ČT24, он заявил во время воскресных дебатов 29 ноября. Павел отметил, что видит в этом влияние ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Напомним: она сформировала коалиционное правительство вместе с евроскептической политической силой "Автомобилисты за себя" (AUTO) и популистской "Акцией недовольных граждан" (ANO) по итогам парламентских выборов в октябре 2025 года. После них премьер-министром страны стал Андрей Бабиш.

Что заявил Петр Павел

"Должен сказать, в последнее время я воспринимаю его действия скорее как разрушительные, вредные для Чешской Республики, чем как нечто такое, что могло бы нам помочь", – признался Павел, говоря о Зуне.

Назначенный по представлению Бабиша министр обороны не только не поддерживает помощь Украине. Президент сообщил, что его беспокоят неоднократные препятствия поездкам Мирослава Главача, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии, в Украину. Там Главач мог бы получить ценный опыт, отметил Павел.

Кроме того, глава МО внедрял некоторые "нестандартные кадровые меры внутри ведомства", а также поддерживал ограничение расходов на оборону. Зуна неоднократно повторял, что расходы на армию в размере 2% валового внутреннего продукта "вполне достаточны".

Павел считает, что Зуна действует в соответствии с политикой SPD, по квоте которой его и назначили в правительство.

"SPD уже давно заявляет, что расходы на оборону не являются ее приоритетом, что союзнические обязательства не являются ее приоритетом, что поддержка Украины не является ее приоритетом", – возмутился чешский президент.

Реакция Яромира Зуны и его союзников

Глава оборонного ведомства Чехии решил защищаться, критикуя самого Павела.

"Строительство армии достигает исторических показателей, мы выполняем программное заявление правительства. Какое разрушение видит президент? Помнит ли еще кто-нибудь данные и факты об армии со времен, когда он сам был начальником Генштаба?" – спросил Зуна, комментируя ситуацию для ČT24.

Пророссийский политик японского происхождения Томио Окамура, лидер SPD, заявил, что воспринимает критику действий Зуны как похвалу "Свободы и прямой демократии".

"Раньше это не было привычкой других политиков, но SPD придерживается своей программы и предвыборных обещаний, несмотря на внешнее давление. И мы не хотим отправлять чешские деньги или чешских солдат в Украину. Мы будем ответственно распоряжаться государственными средствами, без коррупции и манипулятивных контрактов", – сказал Окамура.

Высказался и министр иностранных дел Петр Мацинка, лидер правопопулистской партии "Автомобилисты для себя".

Он назвал критику Зуны неуместной и скандальной выходкой со стороны президента. По словам министра, Зуна – опытный военный и эксперт, который хорошо знает, что предполагает защита страны. Мацинка призвал президента тщательнее взвесить свои слова и подумать об их влиянии на оборону.

"Если верховный главнокомандующий Вооруженных сил имеет претензии к работе министра обороны, он должен выбрать другой способ их выражения, а не через телевизионные трансляции", – возмутился глава МИД.

Как писал OBOZ.UA, премьер Чехии Андрей Бабиш выступил против выделения 100 млрд евро на поддержку Украины из будущего бюджета Европейского Союза. Он заявил, что Киев должен получать финансирование за пределами общего бюджета ЕС, а предложенный финансовый план назвал неприемлемым для своей страны.