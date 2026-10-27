"Тяжелые последствия": Путин после сделки с Трампом заговорил о "прекращении конфликтов" и снятии санкций

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости прекращения конфликтов и отмены санкционных режимов. Он утверждает, что ограничения приводят к тяжелым последствиям для всех сторон.

Об этом он заявил во время выступления на Форуме стран – экспортеров газа. Также Путин упомянул санкции против российской нефтяной отрасли и решение США, связанное с поставками дизельного топлива.

Путин призвал снять санкции

Во время выступления на Форуме стран – экспортеров газа Путин заявил, что прекращение конфликтов и отмена санкций необходимы, чтобы избежать негативных последствий для всех сторон.

"Тут, конечно, нужно думать о прекращении продолжающихся конфликтов и снятии санкционных режимов... В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех", – сказал он.

Что Путин говорил о нефтяных санкциях

1 октября во время выступления в клубе "Валдай" российский диктатор фактически призвал ослабить ограничения на российские нефтепродукты. Он заявил, что даже в случае прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам и судам российское топливо не сможет полноценно попасть на мировые рынки из-за санкций.

"Как же наше дизельное топливо попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак", – заявил Путин.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также призвал отменить ограничения на нефтепродукты и обеспечить безопасное судоходство для нефтяных танкеров.

Через девять дней после заявления Путина Дональд Трамп объявил о сделке по дизельному топливу. В тот же день Министерство финансов США сделало исключение из санкций, разрешив соответствующие операции до апреля 2027 года.

Россия прорабатывает сотрудничество с США в Арктике

Путин также сообщил, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике.

Ранее стало известно, что компания "Новатэк", связанная с Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко, тайно финансировала газовый проект на Аляске стоимостью 25 миллиардов долларов. По словам бывшего руководителя проекта, российская компания определяла стратегию американской компании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы снятия всех санкций с России до возможной встречи лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул, что ограничения ввели из-за российской агрессии, а их отмена должна происходить в определенном порядке после завершения войны.