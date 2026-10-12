Блог | "Ты за Америку или за Украину?": на FOX News напомнили, кто начал войну

Очень рекомендую посмотреть эту дискуссию между ведущими FOX News о Трампе, Украине и российском дизеле.

В ролях – Рэйчел Кампос-Дафф и Брайан Килмид. Кампос-Дафф – именно та журналистка, которая заявляла, что неблагодарный Зеленский намеренно бомбит НПЗ, потому что хочет помочь демократам. И что Украина убила миллион российских детей. Брайан Килмид – известный в MAGA-сообществе телеведущий. Довольно последовательно занимает проукраинскую консервативную позицию.

Дискуссия состоялась в эфире утреннего шоу FOX & Friends – любимого шоу Дональда Трампа. Этот фрагмент также стал вирусным в американском Твиттере, где разговор двух ведущих уже разбирают на цитаты. Если вы хорошо понимаете английский, посмотрите видео – оно длится три минуты. А ниже я привел транскрипт разговора на украинском языке.

КАМПОС-ДАФФИ: Брайан, я знаю, что ты большой сторонник Зеленского, но вчера президент Трамп заявил, что, возможно, пора провести выборы и избрать нового лидера Украины, потому что Зеленский продолжает подрывать эти нефтеперерабатывающие заводы. Хотя Дональд Трамп сказал: "Пожалуйста, не делайте этого", особенно накануне промежуточных выборов. А Зеленский продолжает их взрывать, и это наносит ущерб президенту Трампу и его администрации, которые были очень щедры в своей поддержке Зеленского и его военных усилий.

КИЛМИД: Президент рассердился, потому что Зеленский заявил, что не нужно покупать 5 миллионов тонн дизельного топлива. И это, как я понимаю, противоречит только что принятому закону Линдси Грэма, который предусматривает, что если вы покупаете какие-либо энергоресурсы в России, против вас введут санкции. Так мы наложим санкции на самих себя? Я вообще не понимаю. Зеленский разочарован, потому что теперь все эти деньги утекут в Россию, которая без всякой провокации начала эту войну. Россияне – плохие парни, и Зеленский не отвергал ни одного реалистичного мирного соглашения. Более того, с тех пор, как ему сказали, что он потеряет Донбасс, он отвоевал часть Донбасса.

КАМПОС-ДАФФИ: Ты хочешь сказать, что никаких мирных инициатив не было?

КИЛМИД: Не было ни одной реалистичной, практической мирной инициативы, в которой Путин был бы готов участвовать и которая могла бы положить конец этой войне. Есть только один человек, ответственный за все это, – Владимир Путин. Точка. И ему хорошенько надирают задницу.

КАМПОС-ДАФФИ: Но ведь было мирное соглашение – кажется, Турция пыталась его заключить, а Борис Джонсон советовал Зеленскому не соглашаться на него.

КИЛМИД: Это не имеет значения. Я понятия не имею, чем сейчас занимается Борис Джонсон. Где он, в доме престарелых?

КАМПОС-ДАФФИ: Думаю, есть причина, по которой президент Трамп покупает дизельное топливо в России. И причина эта в том, что Зеленский продолжает подрывать нефтеперерабатывающие заводы.

КИЛМИД: А ты можешь его в этом обвинять? Это же военная машина, которая убивает его людей и бомбит жилые дома.

КАМПОС-ДАФФИ: Но ведь он зависит от нас, и президент Трамп сказал: "Не делайте этого". Брайан, ты за Америку или за Украину?

КИЛМИД: Поставки дизельного топлива прекратились из-за того, что Иран начал взрывать нефтяные объекты стран Персидского залива. А теперь вдруг снова заговорили о России. То, как Украина благодаря инновационным дронам научилась уничтожать источник питания военной машины РФ, – это феноменально. Об этом будут писать еще десятилетиями. Украина у нас на глазах модернизировала современную войну.

КАМПОС-ДАФФИ: Я не уверена, что это что-то положительное, Брайан. Каждый месяц с каждой стороны гибнут по 30 тысяч молодых мужчин.

КИЛМИД: Владимир Путин.

КАМПОС-ДАФФИ: Каждый месяц. Мы не должны экспериментировать с технологиями дронов и использовать детей в качестве подопытных кроликов.

КИЛМИД: Каких детей?

КАМПОС-ДАФФИ: … Солдатов. Это молодые мужчины…

КИЛМИД: Рэйчел, это ответ на атаки. По украинцам запускают ракеты, поэтому они нашли способ…

КАМПОС-ДАФФИ: Президент говорил, что хочет мира в Украине и что он этого добьется.

КИЛМИД: Скажи это Путину.

КАМПОС-ДАФФИ: Что ж, возможно, благодаря действиям Зеленского мы наконец-то достигнем мира. Ведь из-за высокомерия украинского президента Дональд Трамп теперь сотрудничает с Россией.

КИЛМИД: Сотрудничество с Россией стало бы самой большой ошибкой администрации Трампа. Путин – это Гитлер нашего поколения. Он является причиной всех проблем в регионе, а теперь еще и помогает Ирану убивать наших ребят и наносить удары по нашим военным базам. И в довершение ко всему, Россия и Китай поставляют беспилотники хуситам. Китай и Россия – вот в чем проблема.