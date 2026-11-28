Блог | Турция начала "подъедать" Газпром

За два дня, 26 и 27 ноября, Турция подписала два масштабных газовых соглашения, которые в перспективе 10 лет могут сделать ее главным газовым хабом Европы. Если ЕС не снимет санкции

Румынский шельф за австрийские деньги

Турецкая государственная нефтегазовая компания TPAO, австрийская OMV и ее румынская дочерняя компания OMV Petrom подписали пятилетний меморандум о сотрудничестве.

Потенциально это предусматривает четыре направления:

- Совместная геологоразведка турецкого и румынского шельфа Черного моря.

- Совместные инвестиции в добычу газа и распределение финансовых рисков.

- Технологическая кооперация – использование опыта OMV в разработке морских месторождений.

- Выход на новые рынки и потенциальная интеграция добычи с европейской газовой инфраструктурой.

Стратегически Турция получает возможность расширить свое присутствие на европейском энергетическом рынке, а OMV – доступ к новым ресурсам.

Однако, согласно официальному заявлению OMV от 26 ноября, пятилетний меморандум не содержит обязательств по конкретным проектам, инвестициям или строительству газопровода

Как бы то ни было, ранее "Газпром" имел четыре ключевых преимущества в регионе: собственную ресурсную базу, контроль над маршрутами поставок, долгосрочные контракты и возможность использовать ценообразование как политический инструмент. Новая система потенциально ослабляет все четыре преимущества. Причем Турции не нужно достигать масштабов "Газпрома" – достаточно вытеснить его с тех рынков, на которых он еще сохраняет значительные позиции.

Поэтому пока можно говорить не о создании конкурента "Газпрому", а о попытке сформировать общую черноморскую ресурсную базу, которая в перспективе 5–10 лет может стать одним из источников замещения российского газа в Европе.

Трехлетний контракт с Кремлем

Второй контракт – о поставках почти 22 млрд м³ газа из России до 2029 года. Здесь важно еще раз подчеркнуть: Турция на этом этапе стремится не столько создать конкурента "Газпрому" в добыче газа, сколько стать его конкурентом в сфере торговли и распределения газа в регионе, одновременно оставляя Россию одним из своих ключевых поставщиков.

То есть Анкара пытается решить три параллельные задачи:

- Гарантировать себе энергетическую безопасность на ближайшие три года.

- Нарастить собственную добычу и диверсифицировать источники импорта.

- Взять на себя часть прежних функций "Газпрома" на европейском газовом рынке.

Турции не обязательно реэкспортировать российский газ, чтобы получать экономическую выгоду от сотрудничества с "Газпромом" и одновременно конкурировать с ним на европейском рынке.

Наиболее логична модель замещения: Турция использует российский газ для собственного потребления, а нероссийский газ, который она добывает или импортирует, направляет на экспорт в ЕС.

Таким образом, Россия остается поставщиком сырья для турецкой экономики, но теряет прямой доступ к конечному европейскому потребителю.

Позиция России

Нынешнее поведение Газпрома – вынужденный переход от стратегии доминирования на европейском газовом рынке к стратегии сохранения присутствия на нем. При этом интересы Москвы и Анкары существенно различаются. Россия заинтересована в сохранении объемов экспорта и потенциально в том, чтобы снова продавать газ конечному европейскому потребителю, Турция – в контроле над региональными газовыми потоками независимо от их происхождения.

При этом главной стратегической целью России остается возвращение на газовый рынок ЕС, а значит, Россия продолжит лоббировать восстановление Северного потока, и здесь большую роль будет играть "Альтернатива для Германии".

Что делать Украине?

Украине стоит рассматривать меморандум Турции, Австрии и Румынии как возможность войти в новую энергетическую архитектуру Черноморского региона не только как потребитель газа, но и как потенциальный производитель, транзитер и оператор газовых хранилищ.

Какова должна быть стратегическая цель Украины? Не просто заместить утраченные доходы от транзита российского газа, а претендовать на роль одного из центров новой черноморской энергетической системы.

Что должна сделать Украина?

- Предложить включить "Нафтогаз" в меморандум. Преобразовать трехсторонний корпоративный формат в четырехсторонний: TPAO – OMV – OMV Petrom – "Нафтогаз". Украина уже имеет для этого основу. "Нафтогаз" ранее подписал меморандум с OMV Petrom, а в марте 2026 года Reuters сообщал о переговорах по совместной разработке украинского шельфа Черного моря.

- Создать международный консорциум по добыче газа на украинском шельфе. Украина может предложить партнерам совместную разработку участка "Дельфин" и других перспективных участков.

- Предложить ЕС создать стратегический газовый резерв на территории Украины в послевоенный период. Украинские подземные хранилища – едва ли не главное конкурентное преимущество Украины в этой системе.

Самой большой ошибкой Украины было бы отложить переговоры об участии в этой системе до окончания войны. Распределение инвестиций, рынков и маршрутов происходит уже сейчас.