"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео

Американский президент Дональд Трамп уверен, что масштабное вторжение россиян зимой 22-го года могло завершиться оккупацией Киева всего за несколько часов. Этого не произошло из-за какого-то "тупого российского генерала", который… утопил танковую колонну агрессоров где-то в грязи.

Российский нарратив о "Киеве за четыре часа" Трамп 20 октября несколько раз повторил во время общения в Белом доме с представителями СМИ. Американский лидер считает, что "тупого российского генерала" уже ликвидировали.

Что сказал Трамп

По словам Трампа, у россиян "была тысяча танков", которые "двигались по бетонной трассе".

"Они были бы в Украине за четыре часа, если бы ехали на максимальной скорости танка – ровно 48 миль в час. Ничто не смогло бы их остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень тупой генерал (понятия не имею, кто он такой, сомневаюсь, что он до сих пор с нами, что он вообще еще жив), он решил повернуть направо на сельскохозяйственные угодья, а затем налево – в направлении Киева, вместо того чтобы оставаться на трассе".

Американский президент не уточнил, откуда ему известно о "повороте налево" и "повороте направо", но подчеркнул, что "еще три с половиной – четыре часа, и вся война была бы закончена".

"Но в итоге они увязли в грязи", – уверен Трамп.

Откуда в феврале под Киевом взялась грязь, да еще и в таком количестве, чтобы остановить танки, американский президент объяснял ранее. Напомним, что раньше Украина (по мнению Трампа) находилась рядом с океанами. Сейчас, конечно, их уже нет, потому что украинский лидер Владимир Зеленский "все потерял", в том числе "все моря и океаны", но раньше, когда они еще были, они обеспечивали зимой достаточно высокую температуру.

Так или иначе, эту увлекательную историю Трамп уже рассказывал.

Что еще сказал Трамп

20 октября американский президент вместе со сказкой о "Киеве за четыре часа" несколько раз повторил и другие нарративы Кремля. В частности, он отметил, что "Россия – большая машина, которая продвигается вперед, они захватили очень большую территорию".

"Можно сказать, что Украина справляется хорошо или плохо, но Россия захватывает все больше и больше, неделя за неделей. У России бесконечное количество людей, а у Украины их не хватает", – сказал Трамп.

В данном случае он начал "цитировать" бывшего спикера Зеленского Юлию Мендель, хотя и не запомнил ее имя.

"Там была женщина, не очень красивая, но хорошая женщина. Она по телевизору говорила, что их мужчины пропадают. Она сказала, что Россия – очень большая страна, они могут потерять очень много людей, и они потеряли очень много людей. Они потеряли 50 миллионов человек во Второй мировой", – сказал Трамп.

Что было на самом деле

В некоторых деталях история Трампа содержит правдивые элементы. Так, на самом деле до столицы Украины российские захватчики дошли – но войти не смогли. Не несуществующая зимой грязь, а украинские защитники уничтожили вражескую танковую колонну, направлявшуюся на Киев.

Как это было на самом деле, показали (ниже) бойцы "Азова".

Причем под Киевом было уничтожено не одну, а несколько таких колонн захватчиков. Напомним, например, как на десятый день вторжения, 5 марта 2022 года, была уничтожена военная колонна оккупантов, которая двигалась из Ирпеня на Стоянку, чтобы затем попытаться прорваться на Гореничи.

Как отмечал Генштаб ВСУ, в тот день, помимо танковой колонны, были уничтожены два вражеских самолета (трое летчиков взяты в плен) и сбиты пять вертолетов.