"Совершенно очевидно": Рютте отреагировал на идею России о возвращении НАТО к границам 1997 года

Требования Российской Федерации переписать архитектуру европейской безопасности в рамках мирного урегулирования войны в Украине абсолютно неприемлемы. Союзники не согласятся на возвращение НАТО к границам, существовавшим в 1997 году.

Об этом 23 ноября, отвечая на вопрос во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине (ФРГ), заявил Марк Рютте. Генеральный секретарь Североатлантического альянса раскритиковал "идею" Кремля, передает The Guardian.

"Для всех нас совершенно очевидно, что предложения, выдвинутые Россией и по сути возвращающие НАТО к границам 1997 года, неприемлемы. И в НАТО нет никого, кто считал бы это хорошей идеей", – подчеркнул нидерландский политик.

Позже в тот же день он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Там Рютте снова затронул эту тему.

Генсек убежден, что российская инициатива не будет реализована. "Не может случиться так, чтобы нас заставили вернуть НАТО к границам 1997 года или чтобы нашу позицию определял кто-то другой, а не сами союзники", – заявил Рютте.

Он добавил, что настоящие мирные переговоры с Москвой "еще должны начаться", но в то же время генсек высоко оценил попытки США начать диалог.

Как писал OBOZ.UA:

– В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО онлайн, призвав усилить поддержку Киева. Он подчеркнул, что украинцы неоднократно предлагали шаги по снижению интенсивности боевых действий, но государство-агрессор постоянно отказывалось.

– По данным Bloomberg, РФ предлагает сократить свои силы в Калининграде и Беларуси в обмен на возвращение Североатлантического альянса к границам 1997 года. В Евросоюзе эту инициативу встретили крайне негативно.