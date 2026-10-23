Цель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорам

Россия в последние дни активно демонстрирует якобы "заинтересованность" в переговорах о завершении войны в Украине. Однако этот "интерес" никак не связан с реальным стремлением Кремля к миру.

Москва преследует вполне конкретные цели: пытается добиться больших уступок от США, в частности отмены санкций, чтобы получить больше денег на продолжение войны. Об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW).

Россия делает вид, что заинтересована в переговорах

Аналитики убеждены, что очевидная заинтересованность Кремля в переговорах направлена не на прекращение войны в Украине, а на получение экономических уступок от Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность продолжать ее финансировать.

Различные российские чиновники пытались представить встречу 21 октября спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным как доказательство того, что Россия готова участвовать в содержательных переговорах о прекращении войны. Хотя на самом деле Москва пыталась добиться экономических уступок от Соединенных Штатов, чтобы Россия могла продолжать финансировать войну.

В частности, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев 21 октября заявил, что во время встречи российский диктатор и Уиткофф говорили о расширении российско-американского экономического сотрудничества и договорились "продолжить общение". А источник в Кремле подтвердил российскому оппозиционному изданию "Верстка": Москва не ждет, что переговоры приведут к завершению войны, но надеется, что дальнейшие уступки со стороны США помогут увеличить бюджет РФ и обеспечат агрессору военное преимущество.

При этом российские чиновники продолжают подтверждать, что Россия не собирается идти ни на какие уступки ради завершения войны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 22 октября заявил, что российский диктатор не озвучивал во время встречи с Уиткоффом никаких "мирных предложений" России. Не рассматривал он и возможный состав российской делегации для будущей трехсторонней встречи США, Украины и России.

Не верят в то, что эти переговоры могут положить конец войне, и депутаты российской Госдумы. Более того, они выступали с заявлениями о том, что замораживание войны – не в интересах РФ.

А источник "Верстки", близкий к российскому министерству иностранных дел, заявил, что Кремль уже более 1,5 лет пытается склонить администрацию Трампа на сторону РФ, убеждая Вашингтон, что Украина обречена, победа России "неизбежна", а значит, Киев должен превентивно капитулировать.

В ISW подчеркивают, что Кремль принципиально заинтересован лишь в том, чтобы выиграть время для решения исхода войны на поле боя, в то же время Россия пожинает плоды экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.

Москва не собирается прекращать войну

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил 21 октября, что Россия должна "надавить" на президента Украины Владимира Зеленского на фронте и заставить Украину "капитулировать". При этом Журавлев добавил, что России не следует полагаться на дипломатию с Соединенными Штатами, поскольку российские "успехи на местах" укрепят переговорную позицию России.

Помощник президента России Юрий Ушаков аналогичным образом заявил, что российские войска сохраняют "полную стратегическую инициативу" и ведут "непрерывное наступление" на всех ключевых участках линии фронта.

А вот за пределами Кремля российские "успехи" выглядят не такими однозначными. Оккупационные силы, подчеркивают аналитики, не побеждают на поле боя. Особенно заметно это стало после того, как Силы обороны сорвали запланированное российское наступление с целью завершить оккупацию Донетчины.

"ISW получила доказательства того, что российские войска понесли чистые потери в размере 241 кв. км территории в Украине с 1 сентября 2026 года. Средняя скорость ежедневного продвижения российских войск значительно снизилась по сравнению с 2025 годом, составив в среднем 0,25 квадратного километра в день с начала 2026 года. Украинские войска, напротив, в течение 2026 года сражались и перехватывали оперативную инициативу на нескольких участках линии фронта, в частности, недавно на Лиманском направлении в рамках операции Украины "Вивальди", в ходе которой было освобождено более 270 кв. км территории и сорваны план российского военного командования по окружению крепостного пояса", – констатировали в ISW.

Также растут ежемесячные потери армии РФ, тогда как набор новобранцев остается ниже необходимого уровня.

Например, за неполный месяц октября оккупанты уже потеряли почти 37 тыс. военнослужащих (год назад за весь месяц потери составили 31 270 человек)

"В ближайшие месяцы Кремль может столкнуться со все большими трудностями, если Украина продолжит оспаривать оперативную инициативу и срывать российские наступательные планы, что потенциально еще сильнее подтолкнет российских командиров к призывам к Путину провести мобилизацию в той или иной форме", – считают в ISW.

Зачем Кремлю экономическое сотрудничество с администрацией Трампа

В ISW считают, что Кремль активно стремится к экономическому сотрудничеству с Соединенными Штатами, поскольку Россия сталкивается со значительными финансовыми трудностями.

По данным источников Bloomberg, даже количество месяцев продолжения войны может нанести долгосрочный финансовый ущерб российской государственной нефтяной компании "Роснефть", поскольку украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам корпорации значительно снизили ее прибыль и увеличили долг.

Bloomberg добавил, что неоднократные украинские удары помешали "Роснефти" завершить ремонт и возобновить работу нефтеперерабатывающих заводов, а удары по сложным вторичным установкам, в которых часто используются детали западного происхождения, таким как установки каталитического крекинга, риформинга и гидрокрекинга, особенно трудно ремонтировать. Ведь из-за санкций у России ограничен доступ к технологиям и оборудованию, необходимым для такого ремонта.

"Поэтому Кремль оказывает давление на Соединенные Штаты, добиваясь различных форм экономической помощи, чтобы Россия могла продолжать финансировать свою войну против Украины. Кремль постоянно стремился договориться об экономических уступках в ходе переговоров, чтобы ослабить давление на свою нефтяную промышленность, в частности добиться ограничений на украинские удары по НПЗ и ослабления американских санкций против экспорта дизельного топлива, одновременно проявляя мало реальной заинтересованности в прекращении войны", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по наступлению. При этом российские войска несли огромные потери – и будут продолжать их нести, поскольку условия для продолжения атак теперь стали для них хуже, чем прежде.