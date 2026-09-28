"Этот конфликт не будет решен на поле боя": Витакер заявил, что удары Украины вглубь России способствуют началу переговоров

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что удары Украины на большие расстояния по целям на территории России могут приблизить стороны к переговорам о прекращении войны. По его словам, действия Киева создают условия для того, чтобы Москва в конечном итоге села за стол переговоров.

Об этом Витакер сказал в интервью Fox News. Американский дипломат также рассказал о роли администрации Дональда Трампа в попытках найти общие позиции между Киевом и Москвой.

Москва и Киев по-прежнему далеки от достижения договоренностей

Посол США при НАТО отметил, что между сторонами по-прежнему сохраняются существенные разногласия по ключевым вопросам. Он подчеркнул, что завершение войны невозможно достичь исключительно военным путем.

"Этот конфликт не будет решен на поле боя. Он будет решен только с помощью дипломатии и переговоров", — сказал Витакер.

По его словам, именно поэтому Дональд Трамп и его команда продолжают поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой. Цель этих переговоров — определить возможные точки соприкосновения и попытаться сблизить позиции сторон.

Меттью Вітакер Источник: Getty

Что Витакер сказал о Путине

Американский дипломат также заявил, что достижение мирного соглашения будет зависеть от готовности российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс.

"Но я считаю, что если соглашение возможно, то президент Трамп — бизнесмен, он мастер заключения сделок, и я думаю, что он его заключит", — добавил Витакер.

Предыдущие заявления Мэттью Витакера

Напомним, Витакер заявлял, что США готовы помогать Украине защищаться столько, сколько будет необходимо, поскольку заявления Владимира Путина не дают оснований для оптимизма относительно завершения войны. По его словам, для достижения мира Украина и Россия должны сесть за стол переговоров и договориться.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре Витакер комментировал последствия украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам для мирового энергетического рынка. По его словам, такие атаки оказывают давление на рынки дизельного топлива и нефти, в то же время завершение войны дипломатическим путем могло бы положительно повлиять на ситуацию.