"Это предательство": в США раскритиковали решение Трампа разрешить закупку российского дизеля

Часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Соавтор закона о санкциях, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, назвал шаг администрации "предательством" и выдал, что это делает Трампа "соучастником" войны против Украины. Своими мыслями сенатор поделился в соцсети Х.

Реакция Демократической партии

По мнению Блюменталя, закону о санкциях имени Линдси Грэма был направлен на то, чтобы лишить военную машину Путина доходов, заставить его сесть за стол переговоров и остановить закупки российской нефти, газа и дизеля. Поэтому, по словам сенатора, решение Трампа пойдет на пользу только экономикам Китая и России, из-за чего в Украине погибнет еще больше невинных людей.

"Это предательство, и это противоречит закону о санкциях против России и Ирана, который подписал президент США", – сказал сенатор-демократ.

В свою очередь лидеры демократического меньшинства Чак Шумер, сенаторы Джин Шахин и Элизабет Уоррен выпустили совместное заявление, в котором назвали отмену ограничений "полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности США".

Демократы заявили, что администрация Трампа пытается искусственно сбить цены на горючее, подскочившие из-за войны США с Ираном. Также они отметили, что диктатор РФ Путин реагирует только на силу, а ослабление санкции лишь наоборот будет стимулировать его продолжать агрессию.

Позиция Республиканской партии

Представители Республиканской партии также выразили обеспокоенность действиями Белого дома. Майкл Маккол отметил, что понимает стремление снизить цены на дизель, однако добавил, что "отмена санкций будет только финансировать Кремль, поощряя дальнейшее насилие и разрушения".

Дон Бэйкон подчеркнул, что покупка топлива из РФ является неверным путем помощи американским фермерам. Он также поддержал действия ВСУ по уничтожению российской нефтяной инфраструктуры.

Законодатели призвали не увеличивать доходы Москве, а использовать уже принятые Конгрессом механизмы санкционного пакета для усиления экономического давления на Кремль и эффективного принуждения РФ к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.