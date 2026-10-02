"Это уже не гибридные операции": европейские разведки имеют данные о планах нападений России на страны ЕС

Разведывательные службы Украины и стран-партнеров располагают точной информацией о планах России в отношении стран ЕС. Агрессор уже прибегает не просто к гибридным операциям, а к диверсиям и саботажу.

Усиливая угрозы, Москва, вероятно, надеется запугать европейцев, чтобы ослабить или вовсе прекратить их поддержку Киева. Об этом во время общения с прессой заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Укринформ".

Глава дипломатического ведомства убежден, что давление РФ на европейских союзников усилится. Российские власти уже демонстрируют агрессию в отношении некоторых стран.

"Я считаю, что как бы Европа ни успокаивала себя, она уже находится в состоянии войны с Россией. Россия так считает. И эти операции, которые проводятся на территории европейских стран, – это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа, диверсии", – отметил Сибига.

По его словам, Европе следует действовать на опережение. "И европейские спецслужбы, и мы располагаем данными о планах России. Четко разработанные планы с целью нападения на ту или иную европейскую страну. Они есть. И разведки об этом знают. И к этому нужно готовиться. Самое главное – предотвратить", – сказал министр.

Что предшествовало

1 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал готовиться к тому, что "кампания враждебных действий РФ против союзников продолжится". Враг будет регулярно совершать диверсии, поджоги и другие гибридные атаки. В этих условиях нужно быть бдительными, но в то же время не поддаваться панике и продолжать поддерживать Украину, подчеркнул генсек.

В тот же день, выступая на форуме "Валдай", диктатор Владимир Путин заявил, что в ближайший год международные конфликты будут продолжаться и что "мир приблизился к решающему поворотному моменту в своем развитии".

Перед этим российский МИД разослал странам Североатлантического альянса письмо с предупреждением, что Россия будет защищаться "всеми имеющимися средствами", если НАТО попытается отрезать Калининград.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "СВО", как в России называют войну против Украины, должна завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

– В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для этого Российской Федерации понадобилась бы "специальная военная операция" на собственной территории.