"Это вообще ни о чем": Огризко назвал главный риск гарантий безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО

Гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО могут оказаться неэффективными из-за отсутствия четкого механизма реагирования на агрессию. Киев не должен соглашаться на обязательства, выполнение которых будет зависеть исключительно от политической воли стран-партнеров.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Дипломат подчеркнул, что Украина не должна повторить опыт Будапештского меморандума, согласившись на гарантии без четко определенных обязательств.

Почему гарантии по образцу пятой статьи НАТО могут быть неэффективными

Огрызко обратил внимание на то, что пятая статья Вашингтонского договора не определяет конкретных мер, которые страны Альянса должны принять в случае нападения на одного из союзников, а также сроков их реализации.

По словам дипломата, реакция государств на агрессию в значительной степени будет зависеть от их готовности оказывать помощь.

"Поэтому разговоры о гарантиях по образцу пятой статьи – это вообще ни о чем. Все зависит от желания или нежелания отдельных стран что-то делать. Такие гарантии мы принимать не можем", – подчеркнул Огрызко.

Бывший глава МИД также отметил, что Украина, противостоящая российской агрессии, уже фактически обеспечивает безопасность Североатлантического альянса. В то же время, по его мнению, уровень подготовки отдельных потенциальных союзников к возможному нападению остается недостаточным.

Дипломат считает, что президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее достичь договоренностей, в частности к рождественским праздникам. Однако Киеву, по мнению Огризко, не стоит спешить с принятием решений относительно предложенных американской стороной гарантий.

При каких условиях Украине следует продолжать переговоры

По мнению Огризко, переговорный процесс должен иметь четкую последовательность. Первым шагом должно стать немедленное и безусловное прекращение огня, а следующим – вступление Украины в НАТО, если такой сценарий действительно рассматривается.

Дипломат отметил, что процедура вступления в Альянс потребует времени, в частности из-за необходимости одобрения соответствующего решения парламентами всех 32 государств-членов.

"Поэтому сначала гарантии, а уже потом все остальное", – подчеркнул он.

Что касается возможных территориальных уступок, Огризко напомнил, что вопрос изменения территории Украины может решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

Бывший министр раскритиковал подход, при котором от Киева ожидают конкретных территориальных уступок в обмен на гарантии, механизм реализации которых до сих пор остается неопределенным.

"Это все равно что предложить красивую обертку, а внутри не положить конфету. Вот этот воздух нам сегодня и хотят продать", – подытожил Огризко.

Напомним, Владимир Зеленский назвал полноправное членство Украины в НАТО самой эффективной гарантией безопасности после завершения войны. По словам президента, вступление в Альянс обеспечило бы Украине более надежную защиту, чем отдельные договоренности о безопасности по образцу пятой статьи НАТО.

Как писал OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп мог бы одобрить гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО с утверждением в Конгрессе США. Однако, по словам американского переговорщика, это возможно при условии, что система безопасности в Европе сведет к минимуму вероятность применения таких гарантий.