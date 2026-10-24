"Это все равно не сработает": Трамп не исключил введение 200% пошлин против России и Украины. Видео

Президент США Дональд Трамп озвучил идею о введении 200% пошлин в отношении России и Украины. Он заявил, что пошлины уже помогли положить конец восьми войнам, причем пять из них завершились именно благодаря угрозам ввести 200-процентный сбор для обеих сторон конфликта.

Соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу, 23 октября, выступая на предвыборном митинге. Однако сразу же после этого объяснил, почему с войной РФ против Украины это не сработает.

"Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Пять из восьми, я бы сказал, были связаны с торговлей и пошлинами – что если вы продолжите борьбу, мы введем 200% пошлин на вас обоих. И удивительно, что они остановились, они прекратили войну", – сказал президент США.

"Возможно, нам стоит немедленно сделать это с Украиной и Россией. Я никогда об этом не думал", – продолжил Трамп.

Однако сразу же после этого он заявил, что "это все равно не сработает", поскольку Соединенные Штаты не импортируют из России и Украины достаточно товаров, чтобы этот метод был действенным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие пошлины на европейские товары или полностью прекратить торговлю с Евросоюзом. Глава Белого дома отметил, что пойдет на такой шаг, если блок реализует план по предоставлению Канаде статуса первого в истории "ассоциированного члена".