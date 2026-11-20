"Это крупные ядерные державы": Рютте отреагировал на заявление Трампа о дружбе с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит проблемы в том, что президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом. По его словам, Соединенные Штаты и Россия являются крупными ядерными державами, поэтому контакты между их лидерами необходимы для поиска дипломатических решений.

Рютте подчеркнул, что переговоры между руководителями ядерных держав – нормальная практика, а усилия Трампа по завершению войны в Украине заслуживают поддержки. Об этом генсек Альянса заявил во время общения с журналистами перед заседанием Коалиции желающих в Берлине, сообщается на официальном сайте НАТО.

Что Рютте сказал об отношениях Трампа и Путина

Во время общения с прессой журналисты спросили генсека НАТО, беспокоит ли его, что американский президент назвал Путина другом.

В ответ Рютте обратил внимание на ядерный потенциал США и России, а также на возрастание роли Китая в этой сфере. Он подчеркнул, что прямые контакты между лидерами таких государств важны для международной дипломатии.

"Не забывайте: Россия и США – крупные ядерные державы. Китай – набирающая силу ядерная держава. Важно, чтобы лидеры встречались, в том числе руководители ядерных держав", – заявил Рютте.

По его словам, нет ничего необычного в том, что политики проводят встречи и пытаются договориться о дальнейших совместных шагах.

Генсек НАТО также высоко оценил дипломатические усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение российско-украинской войны.

"Президент Трамп постоянно прилагает титанические усилия, чтобы достичь мира в Украине, и я могу лишь выразить ему за это благодарность", – подчеркнул он.

Отдельно журналисты поинтересовались отношением Рютте к встрече лидеров США, России и Китая в Китае. Генсек Альянса заверил, что не испытывает никаких опасений по поводу такого саммита, поскольку считает переговоры между мировыми лидерами обычной дипломатической практикой.

Поддержка Украины и мирные переговоры

В начале выступления Марк Рютте поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию встречи Коалиции желающих. Он также отметил работу Дональда Трампа и его представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера над поиском путей завершения войны.

По словам генсека, участники встречи должны сосредоточиться на двух основных вопросах: достижении мира в Украине и продолжении военной помощи Киеву.

Рютте положительно оценил результаты переговоров в Абу-Даби, где представители США, Украины и европейских стран согласовали дальнейший подход к дипломатическому процессу. В частности, стороны договорились о привлечении Европы к соответствующим обсуждениям.

В то же время он подчеркнул, что пока боевые действия продолжаются, союзники должны обеспечивать Украину необходимым вооружением и другими видами поддержки.

Генсек напомнил о встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, которая состоялась двумя днями ранее. По ее итогам союзники и партнеры договорились продолжать помогать Украине в течение следующей зимы и далее.

По словам Рютте, такая поддержка необходима не только для укрепления украинских позиций на поле боя, но и для подготовки Киева к возможным мирным переговорам.

Напомним, Марк Рютте поддержал украинские удары по мосту через Керченский пролив. Он подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в частности нанося удары по объектам, которые используются для обеспечения оккупационных войск.

Как писал OBOZ.UA, Рютте назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе. Он подчеркнул, что ВСУ насчитывают около 800 тысяч военнослужащих и обладают значительным опытом ведения современной войны, в частности с применением беспилотников.