"Это большая ошибка, будут гибнуть люди": Зеленский обратился к Маску с просьбой активировать Starlink. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия для человеческих жизней. Украина рассчитывает на урегулирование ситуации и считает это вопросом партнерских отношений.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Также глава государства назвал соответствующее решение большой ошибкой и подчеркнул риск человеческих жертв.

"Это большая ошибка. Это решение приведет к значительным человеческим жертвам", — заявил Зеленский.

На вопрос журналиста, гибнут ли люди из-за этого решения, президент ответил утвердительно.

"Конечно, люди будут гибнуть", — сказал он.

Ведь продолжение российских атак в отсутствие Starlink может иметь трагические последствия.

Президент предположил, что ситуация может быть следствием технической проблемы, однако подчеркнул, что Украина просит возобновить работу системы.

"Я надеюсь, что это ошибка, возможно, серьезная техническая проблема. Я не знаю. Но мы просим включить систему", — отметил Зеленский.

Решение этого вопроса было бы справедливым по отношению к Украине как партнеру.

"Я думаю, это было бы честно. Это было бы справедливо. Так поступают партнеры", — добавил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным после того, как президент США Дональд Трамп заключил так называемое "дизельное соглашение" с российским диктатором Владимиром Путиным и объявил так называемое "энергетическое перемирие", несмотря на то, что страна-агрессор Россия продолжает обстрелы инфраструктуры Украины. США оказались на "неправильной стороне истории".

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