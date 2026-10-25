"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и Путина

Во время контактов США и России по поводу завершения войны против Украины стороны обсуждали газовый проект на Аляске. По данным медиа, российский энергетический гигант "Новатек" мог тайно финансировать американскую компанию.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на людей, осведомленных об этих переговорах. На первый взгляд, предложенный проект выглядит так, будто он будет способствовать достижению цели администрации Дональда Трампа по глобальному "энергетическому доминированию".

Что предусматривает проект

Американская энергетическая компания намерена приобрести российские технологии и использовать их для доступа к огромным запасам природного газа на Аляске, его сжижения и экспорта союзникам за рубежом.

Кремль и Белый дом заинтересовались этой идеей. Диктатор Владимир Путин в прошлом месяце обсудил этот план с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили источники.

"Это одна из ряда энергетических сделок, которые, по мнению чиновников Белого дома, могли бы помочь наладить отношения с Москвой и в конечном счете проложить путь к прекращению войны в Украине", – говорится в сообщении.

Предложение компании Polar LNG предусматривает приобретение у компании "Новатек" гигантской 640 000-тонной конструкции из бетона и стали, которая называется "гравитационным сооружением" и которую планируется разместить на морском дне непосредственно у северного побережья Аляски, в районе, известном как Милн-Пойнт.

На этой платформе будет установлено оборудование для охлаждения газа, поставляемого местным нефтедобывающим предприятием, превращая его в жидкость, которую затем можно загружать на суда, курсирующие по ледяным водам, и доставлять потребителям в Азии.

"Новатек" использует аналогичный подход для экспорта природного газа из российской Арктики в рамках проекта под названием "Arctic LNG 2". В прошлом году Путин публично заявил, что "мы обсуждаем с нашими американскими партнерами" возможность использования технологии "Новатека" для производства сжиженного природного газа на Аляске.

Polar LNG, продвигавшая эту инициативу, могла получать финансирование от "Новатека"

Выяснилось, что эта компания не была исключительно американским предприятием. Этот многомиллиардный проект тайно финансировала та же влиятельная российская компания, которая должна была предоставить технологию. Об этом сообщили представители энергетической отрасли, в том числе руководитель американской фирмы, возглавлявший ее до прошлого месяца, и еще двое человек, участвовавших в переговорах.

Джоэл Ридл, занимавший пост генерального директора компании Polar LNG до своей отставки в сентябре, заявил, что его ввели в заблуждение относительно источников первоначального финансирования, которое, как утверждалось, поступало от компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ридл узнал, что настоящим источником по крайней мере части средств компании Polar LNG была компания "Новатек" – российский энергетический гигант, на который распространяются частичные санкции США.

"Это не только незаконно, но и противоречит интересам США, чтобы российские технологии контролировали коммерциализацию арктического газа на Северном склоне", – сказал Ридл.

Подразделение Министерства финансов США, ответственное за применение санкций, выразило обеспокоенность по поводу связей компании Polar LNG с "Новатек", которые могут представлять "потенциальную угрозу нарушения санкций, связанных с Россией".

Тем временем "Новатек" сообщила, что на самом деле предпринимает шаги для получения статуса "миноритарного акционера" в проекте Polar LNG. Это впечатляющая попытка российского энергетического гиганта получить долю в американском газодобывающем предприятии, отмечает The New York Times.

Что это означает

Если этот проект и будет реализован, до его воплощения еще далеко. Помимо вопросов о санкциях, которые придется согласовывать, предполагаемая технология чрезвычайно сложна и должна выдержать одни из самых суровых погодных условий в Соединенных Штатах. Кроме того, она конкурирует с другим газовым проектом на Аляске, который уже получил поддержку администрации Трампа.

Но сам факт того, что сделка с Polar LNG вообще обсуждается, свидетельствует о том, что во время переговоров с Кремлем на повестке дня стоят практически любые бизнес-сделки.

"Эта последовательность событий – пример неортодоксального, непрозрачного сочетания заключения сделок и дипломатии с высокими ставками, характеризующего попытки Трампа положить конец самому кровопролитному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", – говорится в статье.

В то же время нет никаких признаков того, что Уиткофф и Кушнер знали о компании Polar LNG или ее связях с "Новатек", несмотря на то, что общие очертания сделки обсуждались во время их переговоров с Путиным, которые начались в прошлом году.

Один из американских чиновников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что сделка упоминалась лишь в общих чертах и что подробных обсуждений не было.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики США Крис Райт попытался оправдать решение президента Дональда Трампа закупать российскую нефть и не усиливать санкции против Кремля. Он заявил, что это "не спасательный финансовый круг", а "метод кнута и пряника" для диктатора Владимира Путина – впрочем, разницу между этим Райт не объяснил.