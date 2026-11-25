"Это создает многочисленные сложности": в НАТО не поддержали идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

Североатлантический альянс против того, чтобы страны блока сбивали российские ракеты над территорией Украины еще до того, как они пересекут границу. Сейчас союзники считают такой подход "невозможным".

Об этом в среду, 25 ноября, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Как передает RMF24, именно Польша выдвигала эту идею после многочисленных инцидентов с падением дронов, а также после серьезного нарушения воздушного пространства 20 ноября – когда три российские ракеты Х-101 долетели до Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Обсуждения были, но в НАТО не готовы к такому шагу

Томчик сказал, что разговоры о противодействии российским средствам поражения (в частности, над территорией Украины) продолжаются уже несколько месяцев.

Предыдущие переговоры завершились выводом о том, что предложенная Варшавой процедура "невозможна".

"НАТО никоим образом не поддерживает это. Это (решение. – Ред.) создает многочисленные осложнения", – рассказал Томчик.

Что предшествовало

По данным Bloomberg, 23 ноября на встрече послов стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) представители Польши предложили рассмотреть вариант перехвата российских ракет над Украиной, если они направляются в сторону государств Североатлантического альянса.

Отдельные союзники якобы поддержали это, но достичь единодушия не удалось.

Пока что в НАТО ограничились решением направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для более эффективного мониторинга воздушного пространства на востоке страны.

Как писал OBOZ.UA, Цезарий Томчик также сообщил, что польское правительство в конце декабря или в начале января 2027 года хочет создать бесполетную зону на востоке РП вблизи Украины. Зона закрытого неба будет охватывать территорию в нескольких десятках километров от границы.