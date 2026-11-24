"Это серьезно подорвало доверие": министр обороны Британии хочет выяснить, что произошло со Starlink и Starshield в Украине

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения, так как такие шаги серьезно подрывают доверие. В этом убеждены министры обороны стран Европы, отметил он.

Об этом Стритинг сказал во время брифинга в Киеве, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что нужно подробно разобраться в причинах снижения скорости Starlink и Starshield.

"Что касается Starlink и StarShield – нам действительно необходимо досконально разобраться в том, что произошло, а также как и почему возникли перебои в предоставлении услуг. Могу сказать, что этот вопрос обсуждали министры обороны по всей Европе. Это серьезно подорвало уверенность и доверие", – отметил политик.

Он настаивает на том, что союзники должны получить четкое объяснение перебоев со связью, почему и как они произошли.

Ранее американский сенатор-демократ Крис Кунс заявил о намерении расследовать действия Илона Маска по ограничению работы спутниковой системы Starshield в Украине. Он также планирует вызвать самого миллиардера и свидетелей из компании SpaceX для объяснений. Кунс подчеркнул, что работа Starshield имеет критическое значение для обороны США и их союзников.

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