"Это решение США": Великобритания дистанцируется от прямых контактов с Россией на саммите G20

Великобритания не планирует отказываться от политики, предусматривающей отсутствие прямых контактов с российскими чиновниками, несмотря на приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит "G20" в декабре. Лондон не собирается менять свой подход к прямым контактам с российскими властями.

Об этом заявил глава британской дипломатии Эд Милибэнд в понедельник во время конференции Лейбористской партии. Милибенд выступил в The POLITICO Pub и отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно принимают решение о приглашении российского президента на саммит "G20", который в этом году состоится в Майами.

Политика Лондона

По словам Милибенда, Великобритания придерживается политики отсутствия контактов на его уровне с российскими представителями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что Лондон не будет менять эту позицию.

"Мы придерживаемся давней политики отсутствия прямых контактов на моем уровне с россиянами после вторжения в Украину. Мы не меняем эту политику", – сказал британский министр.

Милибенд также заявил, что решение о приглашении Путина принадлежит Соединенным Штатам. По его словам, разные страны могут принимать разные решения по таким вопросам.

Он добавил, что позиция Великобритании, в частности, связана с демонстрацией солидарности с украинским народом.

Саммит в Майами

Глава британской дипломатии подтвердил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет участие в саммите G20 в Майами в конце этого года. В то же время Милибенд отказался заранее оценивать решение относительно состава участников встречи.

Отдельно в ходе интервью Милибэнд рассказал о разногласиях между Лондоном и администрацией Дональда Трампа относительно будущего островов Чагос. Этот вопрос обсуждался во время встречи Бернема с Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в начале сентября.

По словам Милибенда, администрация США пока не согласна с позицией Великобритании в отношении архипелага. Он также отметил, что регулярно обсуждает дальнейшие шаги с государственным секретарем США Марко Рубио.

Великобритания согласилась передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос, где расположена совместная военная база США и Великобритании Диего-Гарсия. При этом стороны договорились об аренде, которая позволит продолжить использование базы.

Критики этой договоренности опасаются, что изменение статуса архипелага может создать стратегические риски и усилить влияние Китая в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Легитимизирует российскую агрессию: сенаторы призвали Трампа отозвать приглашение Путина на саммит G20.