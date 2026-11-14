"Это подготовленная история": Зеленский сделал заявление о провокациях на Борщаговке и ответил, есть ли кандидаты на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что беспорядки в Петропавловской Борщаговке в Киевской области были спланированы заранее. Он подчеркнул, что правоохранители должны выяснить все обстоятельства инцидента и ответить на возникшие в связи с ним вопросы.

Об этом глава государства заявил во время встречи с медиа. Кроме того, он прокомментировал обвинения бывшего генпрокурора Руслана Кравченко и высказался о работе Верховной Рады.

Объясняя свою оценку событий, произошедших в Борщаговке, Зеленский сослался на материалы, с которыми ознакомился.

"Это подготовленная история. Абсолютно. На мой взгляд и судя по тому, что я видел в материалах. Все видели женщину, которая все это начала, и могли посмотреть – кто она, какова ее мотивация", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы должны ответить на все вопросы по поводу инцидента в Борщаговке.

Во время встречи с медиа глава государства также прокомментировал ситуацию вокруг бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Он отметил, что не следит за его жизнью и у него нет времени читать его публикации.

В то же время Зеленский сообщил, что слышал об обвинениях Кравченко в преследовании со стороны президента, Офиса главы государства, НАБУ и САП. О других его заявлениях, по словам президента, ему неизвестно.

Сейчас кандидатуры на должность генерального прокурора нет, сообщил Зеленский. Поэтому пока обязанности руководителя ведомства исполняет временный руководитель. Когда кандидатуру определят, ее представят на рассмотрение Верховной Рады, которая должна утвердить назначение.

Президент отметил, что нынешний исполняющий обязанности лишь недавно приступил к работе, поэтому, возможно, еще сможет себя проявить.

Также Зеленский прокомментировал работу парламента. По его словам, сейчас он должен сосредоточиться на двух главных направлениях – принятии оборонных законопроектов и решений, необходимых для финансирования Украины.

Среди таких решений президент упомянул, в частности, Ukraine Facility+ и вопросы, связанные с Международным валютным фондом (МВФ).

Зеленский подчеркнул, что все парламентарии должны поддерживать законопроекты, от которых зависит финансирование Украины, государственного бюджета и обороны. По его словам, в этих вопросах не может быть условий со стороны отдельных политических сил, ведь речь идет о средствах для всех граждан страны во время войны – независимо от их политического выбора.

Президент отметил, что сосредоточивает внимание именно на оборонных законопроектах и обеспечении Украины необходимым финансированием.

Что произошло на Борщаговке

Напомним, 2 ноября в соцсетях начали распространять сообщения о якобы похищении людей военными в Петропавловской Борщаговке Киевской области. В публикациях утверждалось, что около 40 человек удерживают в подвале частного дома, а один человек якобы погиб.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, что дом был пунктом временного размещения военнослужащих. Туда доставляли мобилизованных после прохождения ТЦК и СП, чтобы оформить документы и провести проверки перед отправкой в учебный центр. Во время столкновений звучали выстрелы, применяли газ, а присутствующие бросали различные предметы в военных и правоохранителей и повреждали автомобили.

Позже Служба безопасности Украины задержала трех организаторов беспорядков. По данным следствия, одна из фигуранток за денежное вознаграждение должна была вывезти военнослужащего Нацгвардии за пределы пункта дислокации под видом оказания неотложной медицинской помощи. Для этого она выдала себя за медика и привлекла знакомого, который согласился сыграть роль фельдшера.