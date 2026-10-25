"Это одна из главных причин": Маск настаивает на гражданском использовании Starlink из-за страха перед Россией

Илон Маск объяснил, почему Starlink должна оставаться гражданской системой. По его словам, использование спутников для наступательных ударов может сделать их мишенью для России.

Однако пользователи сети скептически отнеслись к этим объяснениям: они напомнили Маску о его прежних заявлениях, поставили под сомнение разницу между наступательными и оборонительными действиями и обвинили его в попытках оправдать ограничения для Украины. Перепалка произошла в соцсети Х.

Маск объяснил, почему Starlink должна оставаться гражданской системой

Илон Маск вновь взялся объяснять, почему Starlink не стоит использовать для военных операций. По его словам, дело не только в назначении системы, но и в риске того, что спутники могут стать мишенью для противника.

Аргумент звучит просто: если использовать Starlink для ударов, Россия может ответить уничтожением спутников, а последствия этого будут катастрофическими для космоса.

"Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданской системой. Его можно использовать для создания военной инфраструктуры, но нельзя применять для явно наступательных ударов, которые сделали бы его легкой мишенью для ответных действий", – написал Маск.

Он добавил, что уничтожение спутников Starlink противником может запустить цепную реакцию разрушений и породить огромное количество обломков, которые сделают космос непригодным для использования.

Таким образом Маск обосновал свою позицию риском для спутниковой инфраструктуры.

Пост Илона Маска. Источник: Скриншот

Пользователи напомнили Маску о предыдущих заявлениях и спросили об Украине

Однако пользователи сети не спешили принимать это объяснение: в комментариях они задали вопросы, на которые его аргументация, по их мнению, не дает четких ответов.

Один из комментаторов прямо спросил Маска, считает ли он удары Украины по российским силам на оккупированных украинских территориях наступательными или оборонительными. Он также подчеркнул, что Украина не использует Starlink на дальнобойных беспилотниках, которые летят вглубь России.

Другой пользователь напомнил, что всего несколько дней назад Маск якобы отрицал свою причастность к ограничению скорости Starlink. Теперь комментатор спросил, означает ли это, что бизнесмен солгал, и саркастически поинтересовался, не юристы ли подсказали ему новые объяснения.

Еще один пользователь заметил, что аргументация Маска продолжает меняться, и спросил, означает ли его позиция, что Россию вообще нельзя обвинять. Другие комментаторы также усомнились в возможности четко разграничить наступательные удары и оборонительные контратаки.

Отдельно пользователи обратили внимание на разницу между Starlink и Starshield. Один из них отметил, что для России эта разница может быть чисто формальной, ведь уничтожение спутников Starshield также способно вызвать цепную реакцию. Он иронично спросил, получается ли, что Starshield можно использовать только против противников, которые не способны сбивать спутники.

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментаторы заявили, что Украина имеет право на оборону

Один из пользователей подчеркнул, что после полномасштабного вторжения России действия Украины по его отражению являются оборонительными. По его мнению, поражение военных целей, обстреливающих украинские города, соответствует оборонительной политике использования Starlink.

"При всем уважении, страна-агрессор не может диктовать, что считается обороной", – написал он.

Комментатор также заявил, что частные корпорации не должны самостоятельно устанавливать геополитические правила. Он призвал опираться на систему ООН, чтобы определять, кто нарушает международные правила, а кто защищается.

Другой пользователь спросил, угрожал ли вообще кто-нибудь спутникам Маска. Он раскритиковал задержку с объяснениями и поинтересовался, почему бизнесмен не поговорил с Украиной заранее и не предупредил о возможных ограничениях. В этом же комментарии Маска обвинили в том, что его действия привели к гибели мирных жителей.

Еще один комментатор заметил, что попытки ослабить способность захватчика продолжать войну являются оборонительными действиями. Он также усомнился в возможности использовать Starlink или Starshield для так называемых наступательных ударов, заявив, что, насколько ему известно, эти системы не работают на территории России.

Некоторые реакции были еще резче. Один из пользователей обвинил Маска в том, что его позиция фактически лишает украинцев возможности полноценно защищаться, и назвал его трусом и лжецом. Другой использовал жесткую метафору сексуального насилия, сравнив подход Маска и Трампа к Украине с требованием к жертве не сопротивляться нападающему.

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Комментарий об ограничении скорости Starlink. Источник: Скриншот

Напомним, Илон Маск отреагировал на критику из-за ограничения работы Starlink в Украине и заявил, что использование коммерческой спутниковой сети для ударов беспилотниками якобы противоречит условиям ее использования. Его слова стали частью публичного спора вокруг доступа украинских военных к американской технологии.

Как писал OBOZ.UA, американские конгрессмены призвали Илона Маска объяснить причины ограничения работы Starlink и Starshield для украинских военных. Законодатели также хотят выяснить, обсуждали ли представители SpaceX такие решения с президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным или их представителями.