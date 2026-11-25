"Это не о гектарах": Зеленский объяснил, почему отступить из Донбасса – значит проиграть войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских войск из подконтрольной части Донбасса будет означать проигрыш войны, если такое решение примут добровольно, а не из-за обстоятельств на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не о площади территорий, а о будущем государства и риске новых российских требований.

Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Чопе. Зеленский убежден, что никакие гарантии безопасности не защитят Украину от дальнейшего давления, если она сама согласится отдать часть своей земли.

Новые требования России

Президент пояснил, что в случае добровольной передачи Донбасса Россия может потребовать от Украины новых территориальных уступок. По его словам, у руководства страны-агрессора может закрепиться мысль, что после одной уступки Киев согласится и на следующие.

В частности, речь идет о возможных требованиях по Харьковской области, Днепру или Запорожью.

"Я считаю, что отступать из Донбасса – значит проиграть эту войну. Я действительно так считаю. Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самим по себе принять решение и оставить свою землю, потому что речь не о гектарах. И никто, никакие гарантии безопасности, вам никогда не гарантируют, что если ты добровольно отдал часть своего государства, то потом тебя не заставят отдать что-то еще", – подчеркнул Зеленский.

Условия прекращения войны

В то же время президент подчеркнул, что Украина должна продолжать работать над завершением войны дипломатическим путем. По его словам, важно, чтобы Россия не смогла заставить Киев согласиться на неприемлемые условия.

"Я уверен, что надо, и благодаря нашим Силам обороны и Вооруженным силам всем нужно стоять, держаться и, безусловно, делать все, чтобы был мир – переговоры очень важны, и если они нас не продавят, а это зависит от нас, зависит от стойкости США, единства в Европе – и если они не смогут этого сделать, они пойдут на прекращение огня", – сказал глава государства.

По оценке Зеленского, Россия ежемесячно теряет более 50 тысяч военных. Кроме того, продолжение войны наносит стране экономический ущерб, в частности в энергетическом секторе и логистике.

Он добавил, что не считает войну бесконечной, однако предостерег от добровольной передачи территорий без боевых действий.

Зеленский также вспомнил о событиях 2014 года, оккупации Крыма и Минских соглашениях. Он отметил, что некоторые украинские политики обижаются, когда он говорит о том, что Украина тогда не смогла защитить полуостров.

По словам президента, после оккупации Крыма Украина получала призывы не допускать эскалации, в частности от представителей американской администрации. Однако дальнейшие события показали, что отказ от решительных действий не остановил Россию от захвата новых украинских территорий.

"Когда я говорю, что мы не защитили Крым. И они говорят: "Мы защищали, просто нас было мало". Это неправда… И так уже было, мы вышли, и нам звонили, включая американскую администрацию – звонили в кабинет, в котором сейчас я, но тогда был не я – звонили и говорили: "Не надо никаких эскалаций в Крыму". А что было потом? – Потом снова оккупация наших других территорий, унизительный документ, который ничего нам не гарантировал. Я знаю, что некоторым другим нравятся Минские соглашения. Но что они гарантировали? – Начало полномасштабной войны", – заявил Зеленский.

Уроки предыдущих договоренностей

Глава государства подчеркнул, что любые договоренности, которые не содержат четко прописанных и действенных гарантий безопасности, можно нарушить. Именно поэтому Украина не должна соглашаться на условия, которые не защитят ее от повторной агрессии.

Зеленский также обратил внимание на то, что украинское общество мобилизовалось, поскольку понимало, чего можно ожидать от России как соседа.

Он задался вопросом, сможет ли Украина через два года снова получить такую же поддержку внутри страны и за рубежом, если Россия использует возможное прекращение боевых действий для подготовки к новому нападению.

"Это не значит, что не нужно идти к окончанию войны. Идти к нему – приоритет номер один. Но просто сдать свою землю, свой народ и рискнуть самой независимостью и будущим Украины – я считаю, что это неправильный шаг", – подытожил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский выразил надежду на поддержку Венгрией евроинтеграционного курса Украины.