"Это не худшая идея": Трамп не исключил привлечения Мелании к мирным переговорам Украины и России. Видео

Президент США Дональд Трамп утверждает, что временное перемирие в Херсонской области удалось достичь исключительно благодаря его жене Мелании Трамп, которая якобы лично договаривалась с Украиной и Россией о прекращении огня в районе оккупированных Олешек. Таким образом, он считает хорошей идеей привлечение первой леди США к мирным переговорам Украины и РФ.

Так или иначе, но в первых трехсторонних встречах Мелания точно не будет принимать участие. Об этом Трамп сообщил 23 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал Трамп

Американский президент с первых секунд похвастался "хорошим вечером и хорошей ночью" – в смысле организации переговоров между Украиной и Россией, а также достигнутым на фоне этой организации временным прекращением огня. Именно поэтому у Трампа сразу спросили, не будет ли Мелания Трамп в дальнейшем участвовать в переговорах.

"Нет. Но это не худшая идея из тех, что я слышал. Это (прекращение огня возле оккупированных Олешек, – OBOZ.UA) была ее инициатива; она связалась с обеими сторонами, и обе стороны согласились. Она хочет спасать детей, и именно на этом сосредоточена. И обе стороны с ней сотрудничают, поэтому она делает очень хорошую работу", – сказал Трамп.

Что известно о перемирии

Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на Херсонщине, которое должно вступить в силу 29 октября. Перемирие призвано обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации гражданских.

После вступления перемирия в силу гражданские представители руководства Украины и России, не входящие в военные структуры, вместе посетят жителей Олешек дома, чтобы выяснить, какая помощь им нужна.

Тем, кто захочет эвакуироваться, предоставят необходимую поддержку и транспорт до выбранного места назначения. По словам Мелании Трамп, часть жителей может решить уехать в Украину, а часть – в Россию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках, где сейчас фактически голодают около 2000 взрослых и 50 детей.