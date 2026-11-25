"Это не только предательство наших военных": конгрессмены требуют от Трампа отозвать приглашение Путина в Майами

Группа из семнадцати членов Палаты представителей США направила двухпартийное письмо президенту Дональду Трампу с призывом немедленно отменить приглашение Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Майами в декабре. Инициативу возглавили демократы Пэт Райан и Гил Сиснерос, а также республиканец Дон Бэкон.

Поводом для обращения законодателей стали сообщения о том, что Россия передает Ирану спутниковые снимки и разведывательную информацию. Об этом говорится в соответствующем письме, опубликованном на личном сайте конгрессмена Райана.

Причина обращения к Трампу

Политики в письме заявили, что полученную от России информацию иранские боевики используют для нанесения ударов по американским силам. По состоянию на ноябрь 2026 года в ходе военного конфликта с Ираном погибли по меньшей мере 23 военнослужащих США.

Также в тексте письма конгрессмены напоминают о полномасштабном вторжении России в Украину, которое продолжается более четырех лет, и выражают серьезную обеспокоенность ролью Москвы в атаках на американские объекты. В частности, авторы обращения упоминают удар в конце марта по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены двенадцать американских военных и уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Реакция инициаторов письма

Конгрессмен Райан резко раскритиковал действия администрации Белого дома, назвав приглашение российского диктатора недопустимым на фоне потерь армии США.

"23 храбрых американца погибли в этой войне в Иране, и хорошо известно, что Россия предоставляла иранцам разведывательные данные, спутниковые снимки и оружие, используемое против американских войск. Приглашение Трампа Путину – это не только предательство наших войск, но и лишь еще большее побуждение России к поддержке наших врагов и продолжению несправедливой войны в Украине", – заявил Райан.

Он также отметил, что подготовка к приему Путина в Майами после недавних контактов Трампа с лидерами России и Китая выглядит как попытка "расстелить красную ковровую дорожку" для авторитарных правителей.

Угроза национальной безопасности

Позицию коллеги поддержал конгрессмен Сиснерос, подчеркнув, что вместо привлечения Москвы к ответственности Вашингтон фактически ослабляет собственную безопасность и поддержку союзников.

Законодатели настаивают на том, что Соединенные Штаты должны придерживаться курса на поддержку своих партнеров и привлечь российский режим к ответственности за действия, наносящие прямой ущерб американским военнослужащим.

Конгрессмены призывают отозв... Источник: Скриншот Развернуть

Трампа просят отменить приглашение Путина. Источник: Скриншот

Подписи конгрессменов под письмом Трампу. Источник: Скриншот

Подписи конгрессменов под письмом Трампу. Источник: Скриншот

Ранее сообщалось, что диктатора Владимира Путина не пригласят на саммит G20, который в 2027 году пройдет в Великобритании. В то же время премьер-министр страны Энди Бернем уточнил, что окончательное решение о приглашениях принимает не британское правительство, а сама "Группа двадцати".

Как писал OBOZ.UA, министр Великобритании Хэмиш Фалконер раскритиковал Дональда Трампа за его слова о дружбе с Владимиром Путиным. Британский чиновник назвал главу Кремля "мясником" и осудил российскую войну против Украины.