"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные в Европейском Союзе российские активы должны оставаться под контролем европейцев. Он подчеркнул, что именно страны Европы должны принимать решения об их использовании.

Заявление прозвучало 15 октября перед началом саммита ЕС в Брюсселе на фоне обсуждения возможной передачи активов под контроль США для активизации мирного процесса. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также выступил против такой инициативы и призвал использовать замороженные средства для поддержки Украины.

Мерц заявил, что решения по активам должны приниматься в Европе

Отвечая на вопросы журналистов о возможности передачи замороженных российских активов под контроль Соединенных Штатов, Фридрих Мерц подчеркнул, что эти средства должны оставаться в Европе.

"Это активы, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и именно мы принимаем решения по ним", — заявил канцлер Германии.

Премьер-министр Финляндии выступил против американской инициативы

Петтери Орпо подтвердил, что предложение США относительно российских активов обсуждалось. В то же время он заявил, что не поддерживает его ни при каких обстоятельствах.

"Очевидно, что предложение такого рода обсуждалось. Но к нему невозможно относиться положительно. Ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул финский премьер.

По словам Орпо, замороженные в Европе российские средства необходимо использовать для поддержки Украины, а не размораживать.

"Это активы россиян, которые ежедневно разрушают Украину и убивают украинцев, из-за чего мы вынуждены помогать Украине. Поэтому сама мысль о том, чтобы разморозить эти активы, абсолютно неприемлема", — заявил он.

Орпо также сообщил, что намерен вновь поднять на саммите вопрос об использовании замороженных российских средств для помощи Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединённые Штаты Америки предложили европейским партнёрам разморозить часть заблокированных российских активов в рамках усилий по возобновлению мирных переговоров. Вашингтон хочет создать специальный финансовый механизм, через который эти средства будут находиться под американским контролем. Однако европейские представители выступили против такой инициативы.

По информации Financial Times, соответствующее предложение американская сторона представила на прошлой неделе во время встречи в Майами, в которой принимали участие специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.