"Это позор": Трамп пожаловался на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России и обрушился с критикой на Зеленского

Президент США Дональд Трамп возмущен ударами Украины по российским НПЗ. Он вновь заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.

Также Трамп набросился на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его человеком, с которым "не стоит иметь дело". Об этом американский президент заявил в интервью Newsmax.

Что сказал Трамп

Когда разговор зашел о том, что Украина возобновит атаки на российские НПЗ после нескольких дней перерыва из-за объявленного Трампом "энергетического перемирия", американский президент вновь выдвинул тезис о том, что именно эти удары якобы являются причиной подорожания нефти в мире.

"Теперь вы говорите мне, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам. Все, что он делает, – это повышает цены на нефть в мире... Я думаю, что это позорно. Есть много других целей, по которым можно бить. Есть много целей, в которые можно попасть. Но когда он наносит удары по дизельным НПЗ, где производят, знаете, дизельное топливо – а оно нужно нам, и оно нужно миру – тогда он оказывает миру плохую услугу", – заявил Трамп.

Он также в очередной раз раскритиковал Зеленского и похвалил российского диктатора Владимира Путина, с которым ему "легче вести переговоры", чем с украинским президентом. Поэтому мирное соглашение, которое положит конец российско-украинской войне, по мнению Трампа, будет подписано уже не с Зеленским.

"Зеленский – не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов, технику на миллиарды и миллиарды долларов... Думаю, в конце концов они (Украина и Россия. – Ред.) придут к какому-то урегулированию. Сделают они это не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле не хочет. Нет, я не большой поклонник Зеленского", – заявил Трамп.

Когда же у президента США спросили, закончится ли война при его президентстве, Трамп ответил, что она должна закончиться "скоро".

"Думаю, на самом деле они оба хотели бы, чтобы она закончилась, но, на мой взгляд, с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным", – заявил он.

В этом же интервью Трамп повторил ряд сделанных ранее утверждений, в частности, о том, что при Бараке Обаме "они отдали Крым, красивый кусок земли, окруженный океаном со всех четырех сторон", о вражде между Зеленским и Путиным, которая не дает им "заключить соглашение".

Трамп также вновь заявил, что выборы 2020 года были "сфальсифицированы", и что если бы он тогда победил – российско-украинская война "никогда бы не произошла" – или стала бы "очень быстрой войной" (здесь он снова рассказал о "не очень хорошем генерале" армии РФ, который, по версии Трампа, загнал российские танки в грязь – и это остановило наступление на Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Также сообщалось, что США хотят разморозить часть активов России и взять их под свой контроль.