"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. Видео

В Украине восстановили скорость работы Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений. Связь снова работает на достаточной скорости, что важно для фронтовой логистики и защиты от реактивных дронов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном видеообращении. Отдельно он проинформировал о дипломатических усилиях по завершению войны и договоренностях по Олешкам.

Работа Starlink и Starshield в Украине

"Самое главное за сегодня. Восстановили работу Starlink, Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – как нам нужно. Сегодня ночью началось восстановление, а утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи", – проинформировал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к восстановлению работы Starlink и Starshield и помог привлечь внимание к проблеме. Он подчеркнул, что стабильная связь имеет важное значение "для фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "Шахедов".

"Утром был доклад министра обороны Украины Евгения Хмары: мы провели проверки – Starlink, Starshield работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто отнесся ко всему этому серьезно. Очень серьезно, это действительно помогает нам. Благодарю конгрессменов, сенаторов, все СМИ, Госдеп и президента. Защита жизни имеет значение", – подчеркнул президент.

Ракеты для ПВО, переговоры с партнерами и договоренности по Олешкам

Украина, по словам Зеленского, продолжает переговоры с партнерами о восстановлении других направлений сотрудничества с США, в частности о поставках ракет-перехватчиков для ПВО и противодействии российской баллистике. Киев также ожидает выполнения ранее согласованных пакетов помощи от американских и европейских партнеров.

Кроме того, добавил глава государства, на следующей неделе запланированы встречи в Европе с участием представителей президента США и европейских партнеров. Украина настаивает на участии Европы в дипломатическом процессе. Также достигнута договоренность по Олешкам.

"Скоро должна начаться реализация, чтобы разблокировать доступ к Олешкам в оккупированной части, временно оккупированной части нашей Херсонщины. Россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая. Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию, разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы доставить еду, медикаменты, чтобы люди могли выйти из этой зоны боевых действий... Рассчитываем, что американское посредничество сработает", – заявил президент.

В заключение он проинформировал о совещаниях по ситуации в регионах и Киеве, подготовке к зиме, реализации плана устойчивости и защите населения и инфраструктуры. Также он анонсировал кадровые изменения в отдельных областях и отметил успешные удары украинского дальнобойного оружия.

"Это вполне справедливый наш ответ на то, что Россия делает против Украины. Эту свою войну Россия должна завершить, и альтернативы миру не должно быть", – подытожил Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 24 октября в Министерстве обороны Украины подтвердили, что ограничения на работу Starlink в Украине сняты. Терминалы начали работать на скорости свыше 161 км/ч.

Как писал OBOZ.UA, об ограничениях в работе Starlink во время движения стало известно утром 14 октября. Это негативно отразилось на способности Украины наносить удары средней дальности, а также защищаться от ударов российских реактивных дронов.