"Это помощь Европе": Туск в Братиславе призвал поддерживать Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Вишеградской группы объединить усилия для поддержки Украины на фоне российской агрессии. Он подчеркнул, что помощь Украине одновременно является помощью всей Европе и непосредственно Польше.

Об этом Туск заявил в Братиславе во время совместной пресс-конференции глав правительств Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и канцлера Австрии, передает корреспондент Укринформа. Польский премьер призвал партнеров поддержать Украину в ближайшие месяцы, которые, по его оценке, могут быть особенно опасными из-за действий России.

Российская угроза

Туск напомнил, что несколько дней назад 3 российские ракеты упали на территории Польши. Две из них – неподалеку от границы со Словакией. Этот инцидент он назвал самой опасной провокацией России против Польши.

Глава польского правительства выразил надежду, что Украина получит возможность сбивать российские ракеты, летящие в направлении территории Европейского Союза, в частности Польши.

Он призвал партнеров организовать совместную европейскую акцию в поддержку Украины. По его словам, такая инициатива станет не только помощью Киеву, но и проявлением солидарности с Польшей и всей Европой.

"Польша нуждается в вашей поддержке, не хочет действовать одна, как когда-то в прошлом, перед лицом очевидных провокаций и эскалации со стороны России", – подчеркнул Туск.

Эскалация России

Туск отметил, что ранее уже предупреждал партнеров по Вишеградской группе и Европейский совет о риске дальнейшей эскалации со стороны России. По его мнению, ближайшие месяцы могут быть гораздо опаснее.

Он призвал Венгрию, Чехию, Словакию и другие европейские государства учитывать общие интересы безопасности независимо от расхождений во взглядах на российскую войну против Украины.

Польский премьер также напомнил о своих предыдущих инициативах по укреплению безопасности Европы. Еще 12 лет назад, после начала российской агрессии против Украины в 2014 году, он предлагал создать в Евросоюзе Энергетический союз.

Кроме того, Туск убеждал Францию и Германию совместно разрабатывать систему противоракетной обороны для защиты ЕС. Однако, по его словам, тогда европейские партнеры недооценивали эти угрозы.

Общая безопасность

Отдельно Туск подчеркнул, что поддержка Украины должна быть не только проявлением солидарности, но и отвечать прагматичным интересам европейских государств.

"Я не знаю, что еще должно упасть на территорию Польши или других государств Евросоюза, чтобы все поняли, что Россию нужно остановить. Независимая Украина – самый дешевый, а не самый дорогой способ остановить Россию", – заявил польский премьер.

Он подчеркнул, что помогать Украине нужно не из-за формального соблюдения принципа солидарности, а прежде всего ради общей безопасности европейских стран.

"Поддерживать Украину нужно не любой ценой, а потому, что это низкая цена за нашу общую безопасность", – подытожил Туск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Туск скептически воспринял заявление президента США о готовности России к миру.