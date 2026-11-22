"Для нас это неприемлемо": премьер Чехии выступил против новой масштабной помощи Украине от ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против выделения 100 млрд евро на поддержку Украины из будущего бюджета Европейского союза. Он заявил, что Киев должен получать финансирование за пределами общего бюджета ЕС, а предложенный финансовый план назвал неприемлемым для своей страны.

Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS со ссылкой на видеообращение Бабиша. Глава правительства раскритиковал сокращение финансирования Чехии, а также запланированные расходы на европейские институты и помощь Украине.

Почему Бабиш выступил против нового бюджета ЕС

Чешский премьер выразил недовольство проектом семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. В частности, он раскритиковал предложение ирландского председательства, которое, по его словам, предусматривает сокращение расходов на 32 млрд евро.

Бабиш подчеркнул, что Чехия ежегодно платит все большие взносы в бюджет ЕС, тогда как предложенные изменения могут привести к сокращению финансирования страны на 7,5 млрд чешских крон.

"Это для нас абсолютно неприемлемо", – заявил глава чешского правительства.

Отдельно премьер обратил внимание на расходы на содержание европейских учреждений. По его словам, в течение семи лет на работу Европейского парламента, Еврокомиссии и других структур планируют направить около 100 млрд евро.

В то же время Бабиш возразил против закладывания аналогичной суммы в бюджет ЕС для поддержки Украины.

"Почему мы должны выделять деньги Украине из европейского бюджета? Украина должна получать средства за пределами европейского бюджета", – сказал он.

По данным чешского Министерства финансов, в прошлом году Чехия получила из бюджета ЕС на 31,1 млрд крон больше, чем перечислила в него. С учетом дополнительных 46,8 млрд крон из временного европейского фонда восстановления эта сумма достигла 77,9 млрд крон.

В то же время аналитики предполагают, что с ростом экономики Чехия в будущем может потерять статус чистого получателя средств ЕС.

Что известно о новом бюджете Евросоюза

В субботу, 21 ноября, президент Европейского совета Антониу Кошта представил обновленное переговорное предложение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы.

Документ предусматривает сокращение расходов на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Европейской комиссии. Некоторые государства-члены считают предыдущие бюджетные предложения чрезмерным финансовым бременем.

В июле 2025 года Еврокомиссия предложила долгосрочный бюджет объемом 1,763 трлн евро в ценах 2025 года. Однако его окончательные параметры до сих пор остаются предметом споров между странами Евросоюза.

Кошта пытается до конца года достичь компромисса, который позволит согласовать взносы государств-членов с новыми источниками поступлений.

Последнее предложение раскритиковал и канцлер Германии Фридрих Мерц, однако его позиция отличается от взглядов Бабиша.

В отличие от Чехии, Германия является чистым плательщиком в бюджет ЕС. Мерц настаивает на сокращении общего объема расходов, одновременно считая необходимым обеспечить стабильную и долгосрочную финансовую поддержку Украины.

Напомним, 15 ноября в Праге прошла масштабная акция протеста против планов правительства Андрея Бабиша изменить систему финансирования общественных СМИ. Десятки тысяч людей вышли на улицы, опасаясь усиления влияния властей на независимые СМИ.

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива. Политик назвал это соглашение ударом по интересам Европы и призвал европейские страны активнее участвовать в урегулировании войны в Украине.