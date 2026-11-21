"Это было прекращение огня": Трамп заявил о подготовке масштабного перемирия между Украиной и РФ

В администрации президента США Дональда Трампа уже якобы работают над организацией масштабного перемирия между Украиной и страной-агрессором РФ. Речь идет об операции, аналогичной той, что провели в Олешках Херсонской области.

Об этом в интервью Fox News объявил сам Дональд Трамп. Одновременно американский президент снова заявил, что "урегулированию войны" в Украине якобы мешает взаимная ненависть между российским диктатором и украинским президентом.

Что сказал Трамп

Президент США высоко оценил усилия первой леди Мелании Трамп по якобы налаживанию отношений между Москвой и Киевом.

"Это было замечательно. Это было прекращение огня, и людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. И сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", – объявил Дональд Трамп после упоминания гуманитарной операции в Олешках, которую патронировала именно супруга президента США.

И без какой-либо паузы Трамп назвал взаимную ненависть между главой Кремля Путиным и украинским лидером Зеленским одним из главных препятствий для завершения войны.

Возможно, американский президент таким образом хотел намекнуть, что операция может быть сорвана из-за нежелания сторон согласиться на новое прекращение огня.

Так или иначе, Трамп сказал, что у него хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, и поэтому, несмотря ни на что, продолжит работать над "прекращением этой ужасной войны".

Что предшествовало

Тема гуманитарной операции в Олешках всплыла в интервью Fox News с американским президентом потому, что ранее сама Мелания Трамп сообщила о якобы продолжении переговоров о новом прекращении огня между Украиной и РФ.

По ее словам, соответствующих договоренностей могут достичь еще до Рождества.

"Прежде всего я очень хотела бы, чтобы прекращений огня было больше. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже продолжаются", – заявила в эфире этого же телеканала первая леди США.

Ни Трамп, ни его жена никак не уточнили, на какие именно территории может распространиться опыт операции в Олешках. Но Украина уже предложила провести аналогичные гуманитарные операции еще в десяти населенных пунктах на временно оккупированных территориях Запорожья и снова-таки Херсонщины.