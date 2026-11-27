"Это больно для семей, потерявших дочерей и сыновей": Зеленский отреагировал на слова Трампа, назвавшего Путина "другом"

Российский диктатор Владимир Путин не может быть другом союзникам Украины, в частности США, поскольку он агрессор и принес войну. Семьям, потерявшим близких из-за развязанной Путиным войны, больно смотреть, как президент США Дональд Трамп обнимался с диктатором и называл его другом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ВВС. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут быть нейтральным посредником, поскольку быть нейтральным с агрессором означает поддерживать агрессора.

Что известно

Отвечая на вопрос, являются ли Соединенные Штаты нейтральным посредником, Владимир Зеленский отметил, что посредник не может быть нейтральным, поскольку быть нейтральным с агрессором означает поддерживать обе стороны, а значит, поддерживать и жертв, и агрессора.

"Нам нужны сигналы от настоящего полезного союзника, который может оказывать давление на Россию. Соединенные Штаты не могут быть просто посредником – нейтральным, потому что, когда ты пытаешься быть очень нейтральным с агрессором, ты автоматически уже не нейтрален, потому что это означает, что ты поддерживаешь обе стороны – а значит, поддерживаешь жертв и также поддерживаешь агрессора. Это неправильно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что США должны влиять на ситуацию, ведь США – сильная страна, обладающая силой и уважением.

"США должны влиять на ситуацию – ситуация такова, что Россия является агрессором. Это не о комфортных разговорах, это о сильной стране, которая может оказывать давление, потому что эта страна обладает силой и уважением", – отметил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, что он почувствовал, когда Трамп обнимался с президентом Путиным, называл его другом и публиковал эти сообщения у себя в соцсетях (по итогам трехстороннего саммита США, Китая и России в китайском городе Шэньчжэнь. – Ред.), Владимир Зеленский назвал такое поведение странным и подчеркнул, что Путин не может быть другом, ведь он принес фашизм.

"Конечно, это дело президента Соединенных Штатов, но это странно... Он (Путин. – Ред.) – агрессор и убийца. Он принес фашизм в 21 век. Он не может быть другом, просто не может. Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг во время войны, не..."

Он отметил, что на такое больно смотреть семьям, потерявшим близких из-за войны, которую начал Путин. К тому же украинцы возлагают надежды на союзников, и поэтому обидно смотреть, когда там называют агрессора другом.

"Для меня это выглядит странно. Возможно, у меня особое отношение к этому. Простите, но я живу в условиях этой войны. Да. И мне кажется, что многие люди воспринимают это как что-то действительно очень странное. Возможно, между ними есть личные отношения и так далее. Но такое можно сказать без СМИ, без публичности. Я так думаю. Потому что это очень больно для семей, которые потеряли своих дочерей и сыновей. И они возлагают надежды на президента Соединенных Штатов. И мы тоже полагаемся на наши отношения и на наших союзников. Мы на это рассчитываем. Но как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: "Он друг, хороший друг"? Нет. Он не друг", – объяснил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправное членство Украины в НАТО стало бы самой эффективной гарантией безопасности после завершения войны. По его мнению, вступление в Альянс обеспечило бы более надежную защиту, чем отдельные договоренности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора.