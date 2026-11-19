Блог | Три старые империи, одна большая иллюзия, или Почему "Новая Ялта" – спектакль бессилия

Зачем три загнанных деда слетелись в Шэньчжэнь

У Шэньчжэне состоится долгожданная сходка Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Официозные медиа и штатные политологи уже заходятся в экстазе: на наших глазах якобы рисуется "Новая Ялта", где три титана поделят глобус на сферы влияния.

Вот только в реальности мир перекраивают молодые, голодные хищники на взлете. А в Шэньчжэне собирается профсоюз перепуганных геронтократов, которые отчаянно пытаются продлить друг другу политическую жизнь и изобразить перед собственным электоратом иллюзию контроля над ситуацией.

Трамп летит в Китай в статусе "хромого Донни" – через две недели после сокрушительного разгрома своей партии на промежуточных выборах. Дома ему связали руки враждебным Конгрессом, на заправках кусаются цены, а на Ближнем Востоке тлеет вязкая иранская авантюра. Трампу глубоко плевать на долгосрочную архитектуру безопасности в Евразии. Он ведет себя как обанкротившийся промоутер, которому позарез нужна громкая картинка с "плохими парнями" и какая-нибудь пустая бумажка про ядерное разоружение, чтобы перебить позор внутри США.

Путин садится за этот стол в роли побитой собаки. За двое суток до встречи украинские ракеты обрушили арку Крымского моста прямо в судоходный канал, намертво закупорив Азовское море. Пока "великий геостратег" летел рассказывать о своих мнимых успехах, у него под носом утопили главный сакральный символ режима. За столом переговоров ему попросту нечем торговать, кроме дешевого сырья и угроз устроить еще больше бардака от обиды и бессилия.

А Си Цзиньпин смотрит на Путина, как прагматичный фермер смотрит на загнанную клячу: ему выгодно подбрасывать ей ровно столько сена, чтобы она не сдохла прямо посреди борозды и продолжала оттягивать на себя внимание американцев, но тратить лишний овес на старую скотину Пекин не станет.

Да и сам китайский император грозен только в объективах телекамер. За парадными объятиями на ковровой дорожке скрывается перегретая экономика с рухнувшей недвижимостью, острая нехватка западных чипов для нейросетей и надвигающаяся демографическая кома. Воевать по-настоящему с армией из единственных сыновей и уязвимой плотиной над головами полумиллиарда граждан Пекин боится до судорог. Си Цзиньпину от Трампа нужно одно – чтобы Вашингтон ослабил технологическую удавку и оставил открытыми рынки сбыта, иначе китайские фабрики начнут взрываться изнутри от безработицы.

Самый точный диагноз этому саммиту невольно поставил замминистра обороны США Элбридж Колби, взвывший из-за украинского удара по Крымскому мосту. Вашингтонских клерков взбесило то, что Киев сломал их уютную постановку. Вся магия "великой тройки" держится на древнем мифе: будто три старика в закрытой комнате могут начертить границы на карте, а остальные покорно возьмут под козырек. Но когда страна без традиционного флота берет и роняет стратегический пролет прямо перед началом переговоров, становится очевидно – монополии на силу у этих троих нет.

Нас ждет чистый спектакль бессилия. Они выйдут с важными мордами, пожмут руки, подпишут пару обтекаемых деклараций "за мир во всем мире" и разъедутся по домам – каждый к своим горящим проблемам. Потому что реальная история сегодня пишется на военных заводах и в окопах, где бумажные пакты политических импотентов не стоят даже потраченных на них чернил.