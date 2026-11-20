Блог | Три деда, одна планета и ноль величия: провалена мечта о новой Ялте

Встретились три старых, вонючих, трухлявых деда, которые мечтают дожить до 150 лет (х*р им!), править миром и решать судьбы миллиардов людей.

Они давно мечтали об этой встрече, даже представляли себе "новую Ялту", где три великих геополитических гения будут сидеть за столом и делить мир, как когда-то Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Из этого даже могло бы что-то получиться, если бы один из этих "гениев" успешно завершил свой трехдневный блицкриг в Украине еще в 2022 году (или хотя бы сумел захватить Донбасс за почти пять лет полномасштабной войны, ахах), а не получил на пятый год войны уничтоженный украинцами главный символ российской оккупации – Крымский мост.

Второй мог бы приехать на эту "историческую сходку" победителем Ирана, который собирался поставить на колени, а не обос*авшимся после разгромно проигранных выборов, с угрозой мировым энергетическим рынкам и перспективой объяснять американцу, почему ему приходится больше платить за галлон бензина.

Третий пока решил понаблюдать за унижением двух других, хотя сам давно примеривается к собственной "большой войне". Наверное, вспомнил китайскую мудрость о том, что достаточно долго сидеть на берегу реки, чтобы мимо тебя проплыл труп врага.

Впрочем, глядя на эту троицу, складывается впечатление, что трупы уже собрались на берегу и теперь ждут, пока река потечет в нужном им направлении.

Вся эта история с "новой Ялтой" была бы действительно жуткой, если бы за столом сидели три победителя, способные диктовать миру свои условия. К счастью, имеем три немощи с непомерными амбициями, манией величия и весьма специфическими представлениями о собственном всемогуществе.

За всей этой геополитической спесью, пафосными рукопожатиями и разговорами об исторических договоренностях просматривается обычное человеческое ничтожество. Три старых деда, которые страшно боятся собственной смертности, цепляются за власть и пытаются убедить мир, что история все еще вращается вокруг их персон.

Мечтают о величии, бессмертии, империях, гегемонии и месте в учебниках истории, хотя все убедительнее демонстрируют собственную низость, ограниченность и несостоятельность.

Так что со "второй Ялтой", похоже, придется подождать.

Мир все же значительно сложнее, чем представляют себе три старых пердуна, решивших, что могут поделить его между собой.

Единственное, что они пока убедительно демонстрируют, – насколько жалко выглядит мания величия, когда за ней нет никакого величия.